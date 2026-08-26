Estos son los pasos del skincare coreano para tener la piel luminosa

El cuidado de la piel es muy importante para los asiáticos por lo que recurrentemente vemos tendencias que son increíbles. En esta oportunidad tenemos los pasos precisos para llevar a cabo un skincare coreano que dejará tu piel luminosa.

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Lo importante de esta tendencia es que se inclina por el cuidado de la barrera cutánea, hidratar profundamente y atender las necesidades del rostro. El principio de esto es el layering, una técnica que consiste en aplicar los productos en capas ligeras en lugar de colocar grandes cantidades en una sola aplicación.

Obtendrás como resultado una piel hidratada, nutrida y protegida, pero no sentirás pesadez. A continuación, te vamos a dejar los 10 pasos para obtener la piel luminosa.

¿Cuáles son los 10 pasos del skincare coreano?

Cada paso tiene su importancia para obtener la piel sana y radiante. Estos consisten en:

Doble limpieza: Aquí tienes que usar un aceite limpiador que elimina maquillaje, exceso de grasa, protector solar y contaminación acumulada durante el día.

Doble limpieza 2.0: Luego tenemos una segunda limpieza que se debe hacer con un limpiador suave que en lo posible debe ser a base de agua. El objetivo es eliminar completamente las impurezas del rostro. Los limpiadores en gel o en espuma a base de agua eliminan todos los residuos que el aceite limpiador no ha podido eliminar por completo.

Exfoliantes: Estos productos tienen un efecto calmante e iluminador. Elimina las células muertas y las escamas, lo que mejora la textura y aporta suavidad. En el caso de que emplees exfoliante químico deberás procurar después aplicar protección.

En qué orden debes aplicarte el skincare coreano para que sea correcto: paso a paso|Canva

Tónico: también conocido como skin dentro de algunas rutinas coreanas, elimina los residuos y prepara la piel para recibir los pasos siguientes, al tiempo que equilibra el pH.

Esencia: este tiene una textura más ligera que el sérum y su objetivo es aportar hidratación, revitalizar el rostro y mejorar el aspecto del rostro.

Sérums: son fórmulas concentradas con ingredientes altamente eficaces, como ácido hialurónico, té verde, extracto de arroz, vitamina C o niacinamida, que mejoran la hidratación, combaten signos de envejecimiento y aportan luminosidad.

Mascarilla facial: llegamos a un momento muy relajante donde se obtiene hidratación intensa y nutrientes que ayudan a revitalizar el rostro.

Contorno de los ojos: debes utilizar una crema específica para ayudar a reducir la apariencia de líneas de expresión, hinchazón y ojeras. Elegir una fórmula adecuada permite mantener una mirada más descansada y cuidada.

Pon atención en los ingredientes que te pones si tienes piel sensible y seca.|(ESPECIAL/Canva)

Crema hidratante: tiene la misión de conservar la humedad y aportar nutrientes esenciales para mantenerla suave, flexible y protegida. Este paso ayuda a reforzar la barrera cutánea y permite que los tratamientos aplicados anteriormente funcionen de manera efectiva.

Protector solar: por último, tenemos este paso en el que se evitan los daños provocados por los rayos UV como el envejecimiento prematuro. Lo ideal es elegir uno con un nivel alto de FPS y protección PA para mantenerla protegida.