Regreso a clases: así puedes hacer las etiquetas de Moana para tus útiles

Comenzó la cuenta regresiva para el comienzo de clases por lo que cada detalle cuenta para comenzar de la mejor manera. Uno de los elementos que no pueden faltar son las etiquetas y te vamos a contar cómo hacerlas con el personaje de Moana.

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Esta princesa de Disney se ha transformado en un ícono para los más pequeños por lo que llevar sus etiquetas en los útiles son una gran opción. Con ayuda de la inteligencia artificial podrás crear lo mejor para marcar los lápices, plumas, colores y artículos de papelería.

¿Cómo hacer etiquetas de Moana?

Las etiquetas pueden ser conseguidas en papelerías ya que cuentan con diferentes estilos, tamaños, colores, etc. Sin embargo, puedes crear las tuyas propias personalizadas con Moana o con el personaje que más desees.

El tutorial es sumamente sencillo por lo que puedes ponerlo a prueba desde ya para etiquetar cuadernos, libros o lápices. Lo que debes hacer es pedirle a la IA que te ayuda en el proceso con un prompts específico que te dejaremos a continuación.

Si bien los prompts que te dejamos a continuación están listo para copiar y pegar, puedes editarlos para que incluyan directamente la información de tus hijos como puede ser el nombre, grado, escuela o lo que quieras.

Cabe destacar que la indicación es para que el resultado sea en imagen y en PDF, algo que facilitará su impresión. A la hora de imprimir debes usar papel adhesivo para que puedas pegarlas correctamente.

Las etiquetas son personalizables.|Pinterest

Etiquetas para cuadernos de Moana

"Asume el rol de un diseñador gráfico que va a crear etiquetas para cuadernos con temática de Moana.

Es importante que las etiquetas incluyan los rubros de Nombre, Materia, Profesor, Escuela y Grado Escolar. Mientras que del lado izquierdo coloca una ilustración relacionada a Moana y a otros de los personajes principales de esta saga.

Necesito que el diseño sea una plantilla con ocho etiquetas diferentes. Es importante que me muestres la maqueta ya terminada en imagen y en un archivo PDF."

Etiquetas para lápices, plumas y colores

"Asume el rol de un diseñador gráfico que va a crear etiquetas para lápices con temática de Moana, por lo tanto, es importante que sean delgadas y alargadas. Lo único que necesito que incluya es un elemento en ilustración relacionado a Moana que acompañe el siguiente nombre: [INSERTA EL NOMBRE DE TU HIJO]

Haz que el diseño sea una plantilla con al menos 15 etiquetas

Necesito que el diseño sea una plantilla con ocho etiquetas diferentes. Es importante que me muestres la maqueta ya terminada en imagen y en un archivo PDF."