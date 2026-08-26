Cómo tejer crochet con dos colores: tutorial paso a paso para principiantes

El crochet con dos colores transforma un tejido básico en una pieza con franjas, bloques o contrastes sin recurrir a puntos avanzados. Para empezar, basta con dominar la cadena, el punto bajo y el cambio de hebra para crear una alfombra con estas 5 ideas hermosas para poner en la entrada de tu casa o en el baño.

Para ello necesitarás como materiales dos ovillos de hilo de grosor medio, un ganchillo de 5 milímetros, tijeras y una aguja lanera. Asimismo, se recomienda utilizar tonos claros, con el objetivo de que se distinga mejor cada puntada de crochet, técnica que puedes aprender desde cero con estos tutoriales gratuitos de la artista Alessandra Cesarato.

La propuesta consiste en crear una pequeña muestra rectangular con franjas horizontales que, además de servir como práctica, el resultado puede convertirse en un portavasos o una pieza decorativa para el hogar.

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Primer paso de tejer a crochet

Elige dos colores que tengan el mismo grosor. Comienza con un nudo corredizo sobre el ganchillo. Después forma una cadena de 20 puntos que sirva de base para el borde inicial sobre el que se construirá la primera hilera.

Una vez terminada la cadena, realiza un punto bajo en cada espacio disponible. Para este ejercicio, salta la cadena más cercana al ganchillo y trabaja el primer punto bajo en la segunda cadena desde el gancho. Es preciso mencionar que se debe mantener la misma cantidad de puntos para que los bordes permanezcan rectos.

Unir dos colores en tejido a crochet

El cambio de tono debe realizarse antes de terminar la última puntada de la hilera. Este detalle permite que el nuevo color quede integrado en la parte superior del punto, en lugar de aparecer como una hebra añadida después.

La clave para obtener un resultado uniforme consiste en mantener la cantidad de puntadas, controlar la tensión y realizar cada cambio de tono antes de cerrar completamente el último punto de la hilera.