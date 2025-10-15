Las 7 texturas que harán que tu casa se sienta más cálida y elegante en 2026: parecerá de revista

Cada año trae nuevas formas de embellecer el hogar, y el 2026 no será la excepción. Según tendencias más recientes en diseño de interiores, las texturas para decorar tu casa en 2026 estarán marcadas por la naturalidad, la calidez y la mezcla de materiales sensoriales.

El objetivo es lograr espacios que se sientan acogedores, elegantes y vividos, sin caer en lo recargado.

¿Cuáles son las texturas que estarán en tendencia en 2026?

Estas texturas no solo son estéticamente atractivas, sino también sostenibles. De acuerdo con la revista Architectural Digest, los interiores de 2026 estarán guiados por materiales que conecten con la naturaleza y transmitan bienestar visual y táctil:



Lana bouclé: seguirá dominando en sillones, pufs y cojines gracias a su aspecto suave y envolvente. Es perfecta para dar sensación de abrigo en salas o recámaras. Lino natural: un clásico que regresa en cortinas, manteles y ropa de cama. Su caída ligera aporta un aire relajado y fresco. Madera tono miel: las vetas cálidas sustituyen los acabados fríos del minimalismo, logrando una estética más cercana y orgánica. Mármol con veta beige: este material, que fue símbolo del lujo clásico, vuelve en 2026 con tonos más suaves y naturales. Cerámica artesanal: lo hecho a mano gana valor. Jarrones y lámparas con textura irregular serán protagonistas en centros de mesa. Terciopelo suave: en colores arena, vino o verde musgo, suma elegancia sin caer en lo ostentoso. Piel vegana o “eco leather”: ideal para tapizados o cabeceras; combina lujo y conciencia ambiental.

Canva Las tendencias en texturas para decoración de la casa en 2026 seguirán el estilo nórdico

Cómo combinar estas texturas para lograr una casa cálida y elegante

La clave está en el equilibrio. Si tu sala tiene un sofá bouclé, agrega cojines de lino o una manta de punto grueso para sumar profundidad. En el comedor, mezcla cerámica artesanal con madera clara y detalles metálicos dorados.

Si te gusta el estilo nórdico o escandinavo, en la recámara, apuesta por ropa de cama de lino con una cabecera de piel vegana: el contraste visual será puro confort.

Canva Tu casa parecerá salida de una revista de decoración nórdica si aplicas estas tendencias en texturas en 2026

¿Por qué las texturas serán clave en la decoración 2026?

El diseño interior está girando hacia lo sensorial. Las casas del próximo año buscan evocar emociones: refugio, calidez y conexión. Las texturas cumplen un papel emocional, haciendo que los espacios se sientan más humanos y personales.

Según Elle Décor, esta tendencia forma parte del movimiento “cozy-luxury”, una fusión entre comodidad y sofisticación donde los materiales se vuelven los protagonistas silenciosos del hogar.

Así que si en 2026 quieres que tu casa parezca sacada de una revista, no pienses solo en colores: las texturas serán las verdaderas estrellas.