Manualidades de dragones: 3 ideas creativas para diseñar tus propios accesorios medievales

Diferentes fuentes bibliográficas coinciden que las manualidades han dejado de ser solo un pasatiempo tradicional para convertirse en una herramienta integral de bienestar, educación y sostenibilidad.

En la actualidad, en un mundo hiperconectado y acelerado, la creación hecha a mano ofrece un contrapeso clave en diversos ámbitos. Es por esto que las manualidades han traspasado los límites de las instituciones escolares para introducirse en los hogares y mejorar la vida de las personas.

Manualidades de dragones

Tras lo señalado, resulta importante destacar que las manualidades ofrecen una gran lista de posibilidades y es que los proyectos pueden inspirarse en series, películas, personajes de literatura y videojuegos, entre muchos otros objetos. Al respecto, hoy ponemos de relieve algunas ideas enfocadas en las figuras de los dragones.

El primero proyecto es la creación de una máscara articulada de dragón con cartón y pasta de papel. Para poder proceder con esta manualidad se requiere cartón reciclado, hueveras de papel, goma eva, pintura acrílica (verde o rojo metalizado) y pinceles.

Paso a paso

Corta la base del rostro en cartón siguiendo la forma de tu cara y añade cuernos laterales con cartón rígido doblado. Usa la pulpa de las hueveras remojadas con cola blanca para modelar el relieve de la piel, la boca y los bordes de los ojos. Una vez seco, aplica una capa base oscura y resalta las escamas con técnica de pincel seco en tonos dorados o plateados.

¿Cómo diseñar accesorios medievales?

Las manualidades de dragones permiten que nuestra imaginación vuele y esto es lo que da lugar a creaciones del mundo medieval. A continuación se detallan otras dos ideas muy creativas que no puedes dejar pasar:

Brazaletes de escamas dragón con goma eva

Materiales: Goma eva (foamy) texturizada o lisa, tijeras, pegamento instantáneo o silicona caliente, pintura metalizada y cordón.

Paso a paso



Recorta decenas de pequeñas piezas en forma de hoja o lágrima para simular escamas. Pégalas superpuestas sobre una tira rectangular de goma eva ajustada a la medida de tu antebrazo, comenzando desde la muñeca hacia el codo. Haz perforaciones en los extremos posteriores y pasa un cordón para atarlos al estilo de las brazolas medievales.

Colgante "Ojo de Dragón" con gema de cristal y arcilla polimérica

Materiales: Una gema de cristal plana (cabujón), esmalte de uñas o pintura acrílica, y arcilla polimérica de secado al aire.

Paso a paso

