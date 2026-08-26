Manualidades de dragones: 3 ideas creativas para diseñar tus propios accesorios medievales
Manualidades de dragones. 3 ideas creativas y fáciles para diseñar tus propios accesorios medievales paso a paso.
Diferentes fuentes bibliográficas coinciden que las manualidades han dejado de ser solo un pasatiempo tradicional para convertirse en una herramienta integral de bienestar, educación y sostenibilidad.
En la actualidad, en un mundo hiperconectado y acelerado, la creación hecha a mano ofrece un contrapeso clave en diversos ámbitos. Es por esto que las manualidades han traspasado los límites de las instituciones escolares para introducirse en los hogares y mejorar la vida de las personas.
Manualidades de dragones
Tras lo señalado, resulta importante destacar que las manualidades ofrecen una gran lista de posibilidades y es que los proyectos pueden inspirarse en series, películas, personajes de literatura y videojuegos, entre muchos otros objetos. Al respecto, hoy ponemos de relieve algunas ideas enfocadas en las figuras de los dragones.
@supermanuali Respuesta a @lolitacabral126 Aquí está el tutorial de los dragones de papel 🐉🐲 pero igual en mi canal, pueden encontrar el video de estas marionetas 😊 #paperdragons🐉 #dragonpuppet #dragonesdepapel #marionetashaciendotiktok #tutorial #diy #crafts #manualidades #fyp ♬ Bling-Bang-Bang-Born - Creepy Nuts
El primero proyecto es la creación de una máscara articulada de dragón con cartón y pasta de papel. Para poder proceder con esta manualidad se requiere cartón reciclado, hueveras de papel, goma eva, pintura acrílica (verde o rojo metalizado) y pinceles.
Paso a paso
- Corta la base del rostro en cartón siguiendo la forma de tu cara y añade cuernos laterales con cartón rígido doblado.
- Usa la pulpa de las hueveras remojadas con cola blanca para modelar el relieve de la piel, la boca y los bordes de los ojos.
- Una vez seco, aplica una capa base oscura y resalta las escamas con técnica de pincel seco en tonos dorados o plateados.
¿Cómo diseñar accesorios medievales?
Las manualidades de dragones permiten que nuestra imaginación vuele y esto es lo que da lugar a creaciones del mundo medieval. A continuación se detallan otras dos ideas muy creativas que no puedes dejar pasar:
Brazaletes de escamas dragón con goma eva
- Materiales: Goma eva (foamy) texturizada o lisa, tijeras, pegamento instantáneo o silicona caliente, pintura metalizada y cordón.
Paso a paso
- Recorta decenas de pequeñas piezas en forma de hoja o lágrima para simular escamas.
- Pégalas superpuestas sobre una tira rectangular de goma eva ajustada a la medida de tu antebrazo, comenzando desde la muñeca hacia el codo.
- Haz perforaciones en los extremos posteriores y pasa un cordón para atarlos al estilo de las brazolas medievales.
Colgante "Ojo de Dragón" con gema de cristal y arcilla polimérica
- Materiales: Una gema de cristal plana (cabujón), esmalte de uñas o pintura acrílica, y arcilla polimérica de secado al aire.
Paso a paso
- Pinta la pupila rasgada y el iris en la parte trasera del cabujón de cristal y deja secar para lograr el efecto de profundidad.
- Modela la arcilla alrededor de la gema creando párpados, pliegues y pequeñas escamas circulares.
- Añade una argolla en la parte superior antes de que la arcilla endurezca y finaliza barnizando el conjunto para darle un acabado brillante de amuleto antiguo.