KPop Demon Hunters: 4 ideas para hacer cajas organizadoras para los juguetes de tus hijos

Es normal que tus hijos puedan dejar sus juguetes por todos lados, pero puede convertirse en todo un reto, ya que fácilmente podemos caer en el desorden. Aprovecha ese momento para hacer unas cajas organizadoras personalizadas con las KPop Demon Hunters empleando 4 ideas sencillas.

4 ideas para hacer cajas organizadoras de KPop Demon Hunters

Las cajas organizadoras de juguetes son una gran alternativa para que tus hijos comiencen a dejar sus artículos en un solo lugar, manteniendo un mejor orden, solamente considera que vas a guardar para que la puedas aprovechar con los objetos de los pequeños de tu hijo. Considera las siguientes 4 ideas de las KPop Demon Hunters:

Para juguetes pequeños

En Pinterest puedes encontrar algunos moldes para armar cajas y recortarlo, ideal para cuando quieres hacerlo sobre algún tipo de cartón y almacenar pequeños artículos en ellas. Puedes encontrar algunos diseños con las cantantes o con los integrantes de los Saja Boys.

Algo más resistente

Si deseas algo más resistente, puedes armar una caja más resistente de cartón o de otro material, para después añadirle alguna decoración de las KPop Demon Hunters, puedes pegarlo con silicón caliente y añadir alguna capa de barniz transparente para que se adhiera.

Elementos relacionados a la película

Si no quieres usar a los mismos personajes de siempre, en vez de colocar a las cantantes, puedes colocar elementos que hagan referencia a ellas, por ejemplo unas estrellas en tornasol, una esfera de disco, algunos logos de las cantantes y a 'Derpy Tiger'.

Soda Pop

Si eres amante de la agrupación Saja Boys, puedes optar por decorar la caja con una etiqueta de la bebida que ellos tienen en la película, solamente escoge el diseño que quieras, recórtalo al tamaño y finalmente adhiérelo a la caja que quieras. Igualmente puedes colocar varias imágenes que hagan alusión sobre los cantantes de la banda coreana.

¿Quién canta Golden de Huntrix en la vida real?

La famosa canción de Golden que canta la agrupación de HUNTR/X, es interpretada por las artistas EJAE quien da la voz principal de Rumi, Audrey Nuna que interpreta a Mira, y Rei Ami se encarga de darle vida a Zoey.

Ellas fueron las encargadas de darle vida a las cantantes, prestando su voz para la canción que al día de hoy sigue generando millones de reproducciones.