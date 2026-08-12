Los 2 ingredientes de cocina con los que debes lavar tus manos para atraer la abundancia

Según los populares rituales para atraer la abundancia y prosperidad, los dos ingredientes de cocina utilizados para lavar simbólicamente las manos son sal y canela. En Feng Shui, la primera se relaciona tradicionalmente con la limpieza y la purificación, mientras que la especia se vincula con el éxito y la atracción de oportunidades.

La práctica consiste en utilizar una pequeña cantidad de ambos ingredientes como parte de un ritual simbólico. Esta costumbre circula principalmente como una tradición espiritual y de bienestar vinculada con la intención de comenzar un nuevo ciclo y dejar atrás aquello que se considera negativo.

La sal y la canela se relacionan con la abundancia en el Feng Shui

La sal posee una larga tradición como símbolo de limpieza y protección en diferentes culturas. Dentro de las prácticas populares relacionadas con el Feng Shui, se la utiliza ocasionalmente en rituales destinados a representar una renovación energética.

Por su parte, la canela aparece con frecuencia en rituales populares relacionados con la prosperidad. Su aroma cálido y su asociación histórica con productos valiosos contribuyeron a convertirla en un símbolo de abundancia en distintas tradiciones.

La maestra de Feng Shui Lillian Too, autora de The Complete Illustrated Guide to Feng Shui, destaca la importancia de los símbolos de prosperidad y de la intención personal dentro de esta práctica. Quienes realizan este ritual simbólico suelen:



Mezclar una pequeña cantidad de sal con canela.

Frotar suavemente la mezcla sobre las manos como gesto simbólico.

Visualizar objetivos relacionados con prosperidad y nuevos proyectos.

Enjuagarse posteriormente con agua.

Continuar con el lavado habitual utilizando agua y jabón.

Es fundamental evitar frotar la mezcla sobre piel irritada, heridas o zonas sensibles, ya que la sal y la canela pueden provocar irritación.

¿Cómo realizar el ritual para atraer abundancia con sal y canela de forma segura?

La práctica debe entenderse como un ritual simbólico. Para el Feng Shui, la intención puede acompañar la creación de espacios equilibrados. Si se quiere realizar esta tradición, se recomienda:



Colocar una pequeña cantidad de sal y canela en un recipiente. Humedecer las manos con agua. Frotar una cantidad mínima de la mezcla durante unos segundos, sin ejercer presión. Enjuagar completamente las manos. Lavarlas después con agua y jabón. Secarlas bien y continuar con las actividades habituales.

El ritual puede realizarse como un momento de intención al comenzar el mes, iniciar un proyecto o establecer nuevas metas. Los especialistas en Feng Shui también recuerdan que el equilibrio del hogar no depende de solo de esto. Mantener los espacios limpios, ordenados, ventilados y funcionales tiene un papel mucho más importante dentro de esta filosofía.