Ni productos especiales ni cloro... así quitas las manchas de café de tus tazas favoritas

Ha quedado claro que muchas personas adoran iniciar su día con café. Hoy incluso se presume abiertamente ser fanático de esta bebida. Sin embargo, cuando tienes la oportunidad de beber constantemente este líquido en tus tazas de casa… se generan manchas con el paso del tiempo. Ante eso, parecería que tus recipientes ya están viejos o desgastados, por lo que este consejo podría servirte.

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¿Por qué aparecen manchas de café en tus tazas favoritas?

Esta bebida tiene propiedades particulares que hacen que su color llegue a impregnarse en ciertos espacios de las tazas. Por ello es importante reconocer que hasta cierto punto es normal que así suceda, pues el jabón para trastes no siempre es efectivo. En ese sentido, solo requieres un poco de bicarbonato de sodio para solucionar tu problema.

Y es que también es muy común que las personas precisamente tengan sus tazas favoritas, las cuales se utilizan de manera constante y varias veces al día. En ese sentido, el café puede convertirse en un problema porque pintará el fondo o incluso las paredes de tu taza. Pero sin más, esto es lo que necesitas para despintar esos trastes que te niegas a dejar de usar.

¿Cómo se quitan las manchas de café de tus tazas favoritas?

Ingredientes

Una cucharadita de bicarbonato de sodio

Una esponja suave

Jabón para trastes

Un poco de agua

Aplicación de la limpieza

Agrega el bicarbonato de sodio sobre la superficie de la taza, sobre todo en las zonas donde están las manchas más visibles.

Posteriormente agrega unas gotas de agua que formarán una pasta ligeramente espesa. Cuida que no se te haga muy líquida.

El siguiente paso consiste en elegir una esponja que servirá para frotar suavemente la parte de adentro de la taza, de nueva cuenta, deteniéndote en masajes circulares en las manchas más difíciles.

A continuación enjuaga con abundante agua con la intención de quitar los restos de bicarbonato. Después lavarás ahora con jabón de trastes como lo haces normalmente y enjuagarás a la perfección.

Lo recomendable es evitar que restos de tu bebida estén mucho tiempo en contacto con tu taza y si son manchas viejas, podría no ser tan efectivo el truco. Sin embargo con marcas nuevas basta con cuidar los detalles mencionados para que tu traste favorito se mantenga impecable.