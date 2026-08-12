MasterChef 24/7: El secreto de la Chef Zahie para usar cebolla morada en crudo y que no pique

La cebolla morada es uno de los ingredientes favoritos para acompañar ensaladas y otras preparaciones en crudo, pero su sabor intenso y picante puede hacer que algunas personas prefieran evitarla. Para solucionar este problema, la Chef Zahie Téllez, jueza de MasterChef 24/7, compartió en redes sociales un secreto de cocina que permite utilizarla sin incovenientes.

MasterChef 24/7: El tip de la Chef Zahie para quitarle lo picante a la cebolla morada

De acuerdo con el consejo de la Chef Zahie, el secreto está en cubrir la cebolla morada con agua y llevarla al microondas durante dos minutos antes de incorporarla a una ensalada.

Este proceso recomendado por la Chef Zahie permite que los componentes responsables del sabor fuerte se disuelvan.|Canva

El procedimiento es muy sencillo. Primero hay que cortar la cebolla morada y colocarla en un recipiente apto para microondas. Después, se agrega suficiente agua hasta cubrirla por completo y se calienta durante aproximadamente dos minutos.

La jueza de MasterChef México 2026 explica: "¿Qué va a hacer esto? Que todas las partículas de la cebolla se van a disolver en el agua".

Para finalizar el proceso, tal cual lo comenta la Chef Zahie, una vez transcurrido el tiempo, únicamente hay que escurrir muy bien la cebolla. De esta manera, queda lista para utilizarse en ensaladas y otras preparaciones en las que se busca conservar su textura y característico sabor, pero con un toque menos picante.

Este consejo puede ser especialmente útil para quienes disfrutan de la cebolla morada en crudo, pero consideran que su sabor es demasiado fuerte. Además, es una técnica rápida que puede realizarse en apenas unos minutos antes de preparar una ensalada.

Así que la próxima vez que quieras añadir cebolla morada a tus ensaladas, pero prefieras evitar ese intenso picor, puedes poner en práctica el sencillo secreto que compartió la Chef Zahie: agua, dos minutos en el microondas y un buen escurrido.

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