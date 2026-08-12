Muere joven promesa del modelaje junto a su mamá y hermano tras el devastador terremoto en Colombia

El terremoto que sacudió a Colombia en días recientes no solo dejó una estela de destrucción y angustia, sino que también le arrebató la vida a varias familias, entre ellas se encuentra el deceso de la modelo Antonia Lozano, quien murió junto con su mamá Paola y su hermano Emiliano tras colapsar un edificio en Cali.

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La información confirmada y difundida por la Agencia de Modelos Ángeles, organización con la que Antonela desarrollaba su carrera profesional, sobre la muerte de la familia se dió a través de un comunicado donde despidió a la joven promesa de las pasarelas y lamentó profundamente su muerte al igual que la de su madre y hermano.

Asimismo, recordó a Antonia con especial cariño y destacó los momentos compartidos durante su desarrollo profesional: "Hay noticias que uno preferiría no dar: Mucho dolor e impotencia por la partida de nuestra modelo Antonia... Su mamá Paola y su hermano Emilio. No hay palabras que describan esta sensación de vacío y tristeza. Descansen en paz!", escribió la aagencia en su cuenta de Instagram.

¿Quién era la modelo Antonia Lozano?

Como lo mencionamos anteriormente, Antonia Lozano era una joven modelo de Cali que se encontraba trabajando en levantar su carrera profesional dentro de la industria del modelaje.

De acuerdo con información difundida, Antonia fue encontrada sin vida entre los escombros del inmueble Ana Pilar, ahí mismo fue hallado el cuerpo de su hermano Emiliano, quien también no registraba signos vitales, actualmente la zona continúa con las labores de búsqueda y rescate.

¿Qué se sabe del terremoto que sacudió a Colombia?

El terremoto que ha estremecido a Colombia ocurrió la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026 y alcanzó una magnitud de 7.4, con epicentro en el departamento de Chocó. El movimiento provocó graves afectaciones principalmente en zonas de Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Hasta el momento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportó este miércoles 12 de agosto que hay un registro de 239 personas fallecidas, 3,755 heridas y 287 desaparecidas. Además, la emergencia afectó a 14 departamentos y 403 municipios, con más de 24 mil familias afectadas