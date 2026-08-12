No tires las botellas de vidrio, son un tesoro: cómo hacer una casita de adorno para decorar el hogar

Una de las técnicas de decoración y manualidades más importantes que se ha vuelto tendencia en el último tiempo es DIY o Hazlo tú mismo, que tiene que ver principalmente con la reutilización de objetos que creíamos en desuso, que ya no servían y que debían tirarse a la basura. Es que con un poco de creatividad podremos lograr algo increíble, y en caso que tengas botellas de vidrio vacías y sin uso, en lugar de dañar el medio ambiente, podrás darle una nueva vida creando una linda casa para decorar tu hogar y que les encantará a todos.

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Tal como lo mencionamos anteriormente, la técnica DIY se caracteriza por poner en valor ciertas cosas que creíamos que ya no servían para nada y que teníamos acumulada en algún rincón de nuestra casa. Es que no es necesario ser un experto en manualidades para lograr resultados increíbles y de construir adornos para el hogar.

Lo que todos deben tener en casa son botellas de vidrio vacías, ya sea que contenían algún tipo de líquido, o de refresco y que al vaciarse no sabemos qué hacer con ella. Sin embargo, gracias a la aparición de la técnica DIY, podremos reutilizarlas para darles una mejor vida y convertirlas en lindos adornos para poner en nuestro hogar. Además, lo mejor es que no se necesita ser un experto en manualidades, y se logrará siguiendo los pasos.

Elementos para reutilizar las botellas de vidrio

1 botella de vidrio limpia y vacía

Cartón de huevo

Papel higiénico

Pegamento blanco

Pegamento caliente

Pinturas acrílicas de varios colores

Cáscara de huevo para detalles decorativos

Cómo hacer la casa de adorno con botellas de vidrio