No tires las botellas de vidrio, son un tesoro: cómo hacer una casita de adorno para decorar el hogar
Gracias a la técnica DIY podrás lograr un gran adorno para que coloques en tu casa.
Una de las técnicas de decoración y manualidades más importantes que se ha vuelto tendencia en el último tiempo es DIY o Hazlo tú mismo, que tiene que ver principalmente con la reutilización de objetos que creíamos en desuso, que ya no servían y que debían tirarse a la basura. Es que con un poco de creatividad podremos lograr algo increíble, y en caso que tengas botellas de vidrio vacías y sin uso, en lugar de dañar el medio ambiente, podrás darle una nueva vida creando una linda casa para decorar tu hogar y que les encantará a todos.
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Tal como lo mencionamos anteriormente, la técnica DIY se caracteriza por poner en valor ciertas cosas que creíamos que ya no servían para nada y que teníamos acumulada en algún rincón de nuestra casa. Es que no es necesario ser un experto en manualidades para lograr resultados increíbles y de construir adornos para el hogar.
Lo que todos deben tener en casa son botellas de vidrio vacías, ya sea que contenían algún tipo de líquido, o de refresco y que al vaciarse no sabemos qué hacer con ella. Sin embargo, gracias a la aparición de la técnica DIY, podremos reutilizarlas para darles una mejor vida y convertirlas en lindos adornos para poner en nuestro hogar. Además, lo mejor es que no se necesita ser un experto en manualidades, y se logrará siguiendo los pasos.
Elementos para reutilizar las botellas de vidrio
- 1 botella de vidrio limpia y vacía
- Cartón de huevo
- Papel higiénico
- Pegamento blanco
- Pegamento caliente
- Pinturas acrílicas de varios colores
- Cáscara de huevo para detalles decorativos
Cómo hacer la casa de adorno con botellas de vidrio
- Limpiar y preparar la botella, asegurándote de retirar cualquier etiqueta o residuo de pegamento
- Dejar secar completamente para que los materiales se adhieran correctamente
- Cubrir la botella para formar las paredes, aplicando pegamento blanco sobre toda la superficie de la botella con ayuda de un pincely luego colocar un trozo grande de papel higiénico alrededor del recipiente y aplicar nuevamente pegamento para cubrirlo y fijarlo
- Repetir el proceso hasta obtener una superficie uniforme y mientras la botella se seca, dibujar en una hoja, las ventanas y puertas. Luego, recortar y pegar en los lugares que hayas elegido
- Colocar el cartón de huevo y pegarlo alrededor de la botella con pegamento blanco, y que simulen ladrillos o piedras en las paredes, procurando dejar libre las zonas donde colocaste la ventana y la puerta
- Formar el techo utilizando las piezas de cartón de huevo y pegarlas alrededor de la parte superior de la botella con pegamento caliente y colocarlas de manera superpuesta para crear un efecto de tejas
- Dejar secar y una vez que esté listo, utilizar las pinturas acrílicas para pintar la casa y darle color a las paredes, el techo, las ventanas, la puerta e incluso añadir vegetación extra
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