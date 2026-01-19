5 ideas de pestañas wispy con volumen: te harán ver hermosa y con seguridad
Si quieres resaltar tu mirada, pero sin sobrecargar tu imagen ni verte “exagerada”, no te preocupes: las wispy lashes con volumen son lo que estás buscando.
Las pestañas estilo wispy con volumen son una de las tendencias de belleza más fuertes del momento y se perfilan para arrasar en todo 2026. Esto gracias a que enmarcan la mirada al instante, pero sin saturar el maquillaje, pues siguen viéndose naturales y discretas, lo que las hace perfectas para usar todos los días y no solo en ocasiones especiales como podría pensarse.
Así que si estás pensando hacerte un tratamiento de "lashing" y buscas algo delicado que te favorezca para ir a la escuela, el trabajo o a una cita, entonces este modelo podría convertirse en tu mejor aliado. Y para que te inspires, te compartimos 5 diseños de pestañas wispy con volumen que sí le quedan a todas.
1. Pestañas wispy con efecto ultra negro. Esta técnica conserva la esencia de volumen y longitud, pero tiene un acabado mucho más intenso que parece hecho con rímel.
2. Pestañas wispy con volumen y efecto ojo de gato. Si quieres darle un aire seductor a tu mirada o simplemente descansar un rato del delineador, entonces el "cat eye" es la mejor opción, ya que la punta asemeja la "colita" que usualmente se hace con maquillaje.
3. Pestañas wispy XL tipo muñeca. Los efectos de "ojos de muñeca" están entre los más pedidos para las pestañas postizas y es perfecto para maximizar la mirada.
4. Pestañas wispy con volumen a los lados. Si lo que quieres es darle mayor amplitud a tu mirada y que resalte todo tu rostro, entonces puedes optar por dar volumen en los bordes.
5. Pestañas wispy color café con volumen extra. Para las que no le tienen miedo a probar estilos nuevos y aman probar los "beauty trends" del momento, entonces las pestañas wispy cafés con volumen son ideales. Lo mejor es que le va a todos los tonos de ojos; desde avellana hasta verde intenso.
¿Cómo son las pestañas wispy?
La técnica de wispy lashes combina aplicaciones finas y capas acomodadas de forma estratégica para darle mayor profundidad y movimiento a la mirada. En otras palabras, las "pestañas tenues" no son tan simétricas como las extensiones tradicionales, sino que según el portal de L'Oreal Paris, se enfocan en acomodarse al ojo para verse delicadas y pasar casi desapercibidas.
Entre las razones por las que este estilo ha ganado tanta popularidad, está precisamente su versatilidad y lo bien que se amolda a cualquier tipo de ojo. Además de que puede modificarse según las dimensiones que se quieran lograr, ya sea con mayor longitud para dar un efecto "infinito" o más densidad, ya sea para que el makeup luzca mejor o para darle protagonismo a los peinados de melena suelta y recogida que se están llevando .