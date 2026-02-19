La mascarilla de arroz que te dejará la cara como una coreana: es sencilla de hacer y tiene muchos beneficios
Si la aplicas entre 2 y 3 veces a la semana, notarás los cambios rápidamente
La mascarilla de arroz es una de las más famosas entre mujeres e idols coreanas para cuidar la piel. Anteriormente compartimos contigo algunas recetas caseras que puedes incluir en tu rutina de skin care, pero ahora nos enfocaremos solo en esta, porque es sencilla de hacer y tiene muchos beneficios que debes conocer.
Lo único que necesitas es arroz y agua. Después, sigue estos pasos para prevenir el acné, las manchas, aclarar la piel y reducir la resequedad:
- Sirve una taza de arroz orgánico en un bowl.
- Lávalo un par de veces para retirar el almidón y las impurezas.
- Agrega una taza de agua purificada y deja reposar toda la noche.
- Cuando el arroz esté húmedo, licúalo hasta obtener una pasta.
- Cuela la mezcla y conserva el sobrante para llevarlo a la estufa a fuego medio.
- Mueve constantemente para que no se pegue.
- Pásala a un bowl de vidrio y agrega vitaminas, de preferencia vitamina E o algunos aceites esenciales.
- Revuelve y listo.
Así de fácil puedes tener tu propia mascarilla de arroz coreana para cuidar tu piel. Revistas como Vogue y Elle recomiendan usarla al menos dos o tres veces por semana para notar resultados más rápidos.
También es importante tomar en cuenta el modo de aplicación. ¿No sabes cómo? Te lo decimos a continuación:
¿Cómo ponerse la mascarilla de arroz coreana?
Una vez que la mascarilla de arroz esté lista y fría, lava tu rostro con jabón neutro para retirar grasa, contaminación e impurezas. Luego, sigue estos pasos:
- Aplica la mascarilla cuando todavía tengas la piel húmeda.
- Masajea con la yema de los dedos y cubre cada rincón del rostro.
- Deja reposar al menos 15 o 20 minutos.
- Enjuaga con agua tibia y retira cualquier resto de arroz.
- Seca con una toalla limpia, sin tallar.
¿Cuáles son los beneficios del arroz en la piel?
El arroz ayuda a disminuir manchas, controlar el exceso de grasa y devolver el brillo natural, gracias a los antioxidantes, vitaminas y minerales que contiene, según destaca la revista Glamour.
Expertos en estética facial recomiendan usar arroz negro, ya que contiene una mayor cantidad de vitamina E; sin embargo, si no lo tienes a la mano, puedes agregar esta vitamina como te explicamos en el proceso anterior.