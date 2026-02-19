La mascarilla de arroz que te dejará la cara como una coreana: es sencilla de hacer y tiene muchos beneficios

La mascarilla de arroz es una de las más famosas entre mujeres e idols coreanas para cuidar la piel. Anteriormente compartimos contigo algunas recetas caseras que puedes incluir en tu rutina de skin care , pero ahora nos enfocaremos solo en esta, porque es sencilla de hacer y tiene muchos beneficios que debes conocer.

Lo único que necesitas es arroz y agua. Después, sigue estos pasos para prevenir el acné, las manchas, aclarar la piel y reducir la resequedad:

Sirve una taza de arroz orgánico en un bowl.

Lávalo un par de veces para retirar el almidón y las impurezas.

Agrega una taza de agua purificada y deja reposar toda la noche.

Cuando el arroz esté húmedo, licúalo hasta obtener una pasta.

Cuela la mezcla y conserva el sobrante para llevarlo a la estufa a fuego medio.

Mueve constantemente para que no se pegue.

Pásala a un bowl de vidrio y agrega vitaminas, de preferencia vitamina E o algunos aceites esenciales.

Revuelve y listo.

Así de fácil puedes tener tu propia mascarilla de arroz coreana para cuidar tu piel. Revistas como Vogue y Elle recomiendan usarla al menos dos o tres veces por semana para notar resultados más rápidos.

También es importante tomar en cuenta el modo de aplicación. ¿No sabes cómo? Te lo decimos a continuación:

¿Cómo ponerse la mascarilla de arroz coreana?

Una vez que la mascarilla de arroz esté lista y fría, lava tu rostro con jabón neutro para retirar grasa, contaminación e impurezas. Luego, sigue estos pasos:

Ponte la mascarilla con arroz dos o tres veces por semana.|(ESPECIAL/CANVA)

Aplica la mascarilla cuando todavía tengas la piel húmeda.

Masajea con la yema de los dedos y cubre cada rincón del rostro.

Deja reposar al menos 15 o 20 minutos .

. Enjuaga con agua tibia y retira cualquier resto de arroz.

Seca con una toalla limpia, sin tallar.

¿Cuáles son los beneficios del arroz en la piel?

El arroz ayuda a disminuir manchas, controlar el exceso de grasa y devolver el brillo natural, gracias a los antioxidantes, vitaminas y minerales que contiene, según destaca la revista Glamour.

Expertos en estética facial recomiendan usar arroz negro, ya que contiene una mayor cantidad de vitamina E; sin embargo, si no lo tienes a la mano, puedes agregar esta vitamina como te explicamos en el proceso anterior.