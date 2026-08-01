Poner la lámpara de sal bajo el sol: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

Poner la lámpara de sal bajo el sol es una práctica que algunos consultores de Feng Shui recomiendan para realizar una limpieza energética simbólica del objeto antes de volver a colocarlo en el hogar. Según esta filosofía china, la exposición breve a la luz solar ayuda a renovar la energía que representa la luminaria.

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Pero no debe permanecer muchas horas al sol, ya que la sal es un material higroscópico y puede deteriorarse con el calor intenso y la humedad. Para quienes practican esta filosofía, el ritual tiene un valor simbólico relacionado con la renovación y la armonización del hogar.

¿Por qué algunos expertos en Feng Shui recomiendan poner una lámpara de sal al sol?

La consultora de Feng Shui Rodika Tchi explica en sus publicaciones que los objetos utilizados con fines simbólicos pueden beneficiarse de una limpieza periódica para renovar la intención con la que fueron incorporados al hogar. Si bien no establece una regla específica para las lámparas de sal, señala que la luz natural forma parte de los recursos utilizados para revitalizar los espacios y reforzar la sensación de equilibrio.

Por su parte, la maestra de Feng Shui Lillian Too sostiene que el mantenimiento de los objetos decorativos es fundamental para favorecer un flujo armónico del Chi: la energía vital. En sus libros destaca que los elementos desgastados, rotos o descuidados pueden perder su valor simbólico dentro de la vivienda, por lo que recomienda conservarlos siempre limpios y en buen estado.

Quienes siguen esta práctica suelen exponer la lámpara de sal al sol con alguno de estos objetivos:



Simbolizar una renovación de la energía del objeto.

Acompañar procesos de reorganización o limpieza del hogar.

Reforzar la intención de crear un ambiente equilibrado.

Integrar la luz natural como parte de un ritual de armonización.

¿Qué cuidados debes tener al colocar una lámpara de sal bajo el sol?

Además del significado simbólico, los expertos recuerdan que las lámparas de sal requieren ciertos cuidados para conservar su apariencia y funcionalidad. La consultora certificada Karen Rauch Carter, autora de Move Your Stuff, Change Your Life, señala que los objetos utilizados dentro del Feng Shui deben mantenerse en buenas condiciones para que continúen formando parte de un entorno armónico.

Desde esta perspectiva, una lámpara deteriorada o con signos de desgaste deja de cumplir su función decorativa y simbólica. Asimismo, Rodika Tchi recomienda evitar cualquier práctica que pueda dañar los materiales naturales.

Debido a que la sal absorbe la humedad del ambiente, dejar la lámpara bajo el sol durante varias horas o en condiciones de calor extremo puede favorecer la aparición de grietas, pérdida de humedad interna o desgaste de su superficie. Estos son los pasos a seguir para preservarla:



Exponerla al sol solo durante un tiempo breve si se desea realizar este ritual simbólico.

Evitar las horas de mayor intensidad solar.

Secarla cuidadosamente si presenta humedad.

Mantenerla alejada de la lluvia y de ambientes excesivamente húmedos.

Colocarla nuevamente sobre una superficie estable y seca dentro del hogar.

Más allá de los rituales asociados a su uso, el orden, la limpieza y el mantenimiento del hogar continúan siendo los principios centrales de esta filosofía.