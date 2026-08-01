MasterChef 24/7: 5 beneficios que probablemente no conocías del chocolate

Más allá de su papel estelar para deslumbrar a los jueces de MasterChef 24/7 con postres y texturas irresistibles, el chocolate es un ingrediente ancestral que guarda secretos que van mucho más allá del placer culinario.

De acuerdo con hallazgos difundidos por los National Institutes of Health (NIH), los componentes naturales presentes en el cacao poseen propiedades que pueden ayudar a cuidar de la salud.

El secreto detrás de sus propiedades reside en los flavonoides, potentes antioxidantes concentrados en los granos de cacao seco y tostado. Aunque se encuentran en alimentos como las manzanas, las bayas o el vino tinto, el chocolate amargo los concentra en mayor proporción.

Chocolate|Crédito: Archivo FIA

Beneficios de comer chocolate

Entre las investigaciones actuales destacan cinco beneficios clave respaldados por la ciencia:

Protección cardiovascular: Los flavonoides favorecen la salud del corazón al optimizar el funcionamiento arterial y mejorar la circulación general.

Estimulación de la función cerebral: Al favorecer el flujo sanguíneo hacia las arterias principales, los nutrientes del cacao también irrigan los diminutos vasos cerebrales.

Preservación de la memoria: Estudios liderados por la Dra. Laura Baker en la Universidad de Wake Forest analizan cómo dosis concentradas de cacao previenen el deterioro cognitivo en adultos mayores, protegiendo la memoria a corto plazo.

Mayor agilidad mental: Su consumo se asocia con un impulso positivo en la concentración y en la velocidad de procesamiento de la información.

Combate el desgaste celular: La riqueza antioxidante del cacao puro ayuda a contrarrestar el estrés oxidativo en diversos tejidos del cuerpo.