No tires las latas azules de crema corporal: cómo reutilizarlas y darle un toque bonito a tu cocina

Las latas azules de crema corporal no tienen por qué terminar en la basura. Gracias a su resistencia, tamaño compacto y diseño metálico, pueden reutilizarse para fabricar bonitos organizadores de cocina donde guardar especias, sobres de infusiones, utensilios pequeños o accesorios de uso diario.

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Este proyecto DIY de reciclaje creativo requiere pocos materiales y puede personalizarse para adaptarse a cualquier estilo decorativo. Con pintura, papel adhesivo o tela, estas icónicas latas adquieren un aspecto completamente renovado y ayudan a mantener el orden en uno de los espacios más utilizados del hogar.

¿Cómo convertir las latas azules de crema Nivea en organizadores para la cocina?

Antes de comenzar, es importante limpiar muy bien cada recipiente para eliminar cualquier resto de crema.

Materiales necesarios



Latas vacías de crema

Pintura en aerosol o pintura acrílica (opcional)

Papel adhesivo, tela o cuerda de yute para decorar (opcional)

Silicón caliente o pegamento resistente

Etiquetas adhesivas

Pinceles y tijeras

Paso a paso



Lava y seca completamente las latas: utiliza agua tibia y jabón para retirar cualquier residuo del producto. Después, sécalas perfectamente para evitar la aparición de óxido. Personaliza el exterior: puedes pintarlas de un solo color, cubrirlas con papel decorativo, tela estampada o incluso enrollar cuerda de yute alrededor de la superficie para conseguir un acabado rústico. Añade etiquetas: identifica el contenido de cada organizador con pequeñas etiquetas escritas a mano o impresas. Organiza los recipientes: coloca varias latas juntas sobre una bandeja, dentro de un cajón o sobre una repisa para mantener todos los objetos agrupados.

El resultado es un conjunto de organizadores decorativos que, además de prácticos, aportan un toque artesanal y personalizado a la cocina.

¿Qué puedes guardar dentro de las latas recicladas?

Una de las ventajas de este proyecto es su versatilidad. Las latas pueden adaptarse a diferentes necesidades de organización.



Especias en sobres: ideales para mantenerlas ordenadas y siempre al alcance.

ideales para mantenerlas ordenadas y siempre al alcance. Sobres de té e infusiones: permiten clasificarlos por sabor o tipo.

permiten clasificarlos por sabor o tipo. Utensilios pequeños: cucharas medidoras, pinzas, abridores o peladores pueden guardarse fácilmente.

cucharas medidoras, pinzas, abridores o peladores pueden guardarse fácilmente. Accesorios de cocina: ligas, clips para cerrar bolsas, broches o pequeños embudos.

ligas, clips para cerrar bolsas, broches o pequeños embudos. Servilletas o paños enrollados: las latas de mayor tamaño también pueden utilizarse para organizar textiles pequeños.

#diy #latasrecicladas #costurero ♬ Doma - Jósean Log @moidecomdp 100 FORMAS DE RECICLAR LATAS 🥫 #14 - Costurero de viaje ✈️♻️ Le di una segunda vida a esta latita de crema @nivea y ahora es el lugar perfecto para llevar agujas, hilos, alfileres y esos pequeños imprescindibles que siempre vienen bien cuando estamos de viaje ✈️ Me encanta transformar objetos cotidianos en algo lindo, útil y con personalidad. Porque reciclar también es crear. ♻️ ¿Que otra latita rescatarías para convertirla en algo nuevo? #100formasdereciclarlatas

Si deseas un resultado aún más decorativo, puedes fijar varias latas sobre una tabla de madera reciclada mediante abrazaderas metálicas o adhesivo resistente. De esta manera obtendrás un organizador vertical que aprovecha mejor el espacio disponible en la pared.

Este tipo de manualidades se enmarca dentro del upcycling, una tendencia que consiste en transformar objetos cotidianos en productos con una nueva utilidad y un mayor valor decorativo. Además de reducir residuos, permite personalizar el hogar con piezas únicas elaboradas a partir de materiales que ya se tienen en casa.