Lavado inverso: la técnica para lavar el pelo que da brillo y volumen

El cuidado de pelo incluye distintas técnicas que buscan mejorar su apariencia y facilitar el peinado. Entre ellas, el lavado intenso ganó popularidad por proponer un cambio en la rutina capilar.

Este método modifica el orden tradicional de aplicación de los productos y se presenta como una alternativa para quienes buscan renovar sus hábitos de cuidado de pelo. Su popularidad despertó interés de quienes desean probar nuevas formas de cuidar la melena.

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¿Qué es el lavado inverso del pelo y cómo se hace?

El reverse washing o lavado inverso es una técnica de cuidado capilar que consiste en alterar el orden habitual de los productos durante el lavado. En lugar de comenzar con el shampoo y terminar con el acondicionador, propone invertir estos pasos para adaptar la rutina a las necesidades del cabello.

Para poner en práctica este método, primero se debe humedecer el cabello y distribuir el acondicionador de medios a puntas, evitando aplicarlo directamente sobre las raíces. Después de dejarlo actuar según las instrucciones del producto, se enjuaga y se utiliza shampoo para limpiar el cuero cabelludo y retirar los residuos.

Al finalizar, es importante aclarar bien toda la melena. La técnica puede resultar especialmente interesante para quienes sienten que los productos tradicionales dejan el pelo pesado, aunque los resultados dependen de las características y necesidades de cada cabello.

¿Cuáles son los beneficios del lavado al revés?

A continuación, desplegaremos una lista con los beneficios de esta técnica de cuidado capilar:

