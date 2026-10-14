Plutón directo: qué significa y cómo afecta a tu signo del zodiaco

Tras meses de introspección y revisión interna, Plutón retoma su movimiento directo en el signo de Acuario. Este cambio de rumbo marca el fin de una etapa de estancamiento y abre paso a un período de decisiones clave, transformaciones profundas y liberación de patrones que ya no aportan a tu evolución personal.

A medida que este planeta retoma su avance, la energía disponible invita a llevar las reflexiones a la práctica. Descubre qué áreas de tu vida se desbloquearán y de qué manera esta alineación impulsará la renovación, la claridad y el crecimiento de cada signo del zodiaco en los próximos meses.

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¿Qué simboliza Plutón en astrología?

En astrología, Plutón representa la transformación profunda, el renacimiento y el poder personal. Asociado al mito del inframundo, rige los procesos de muerte y regeneración simbólica, impulsándonos a soltar lo obsoleto para evolucionar.

Este planeta saca a la luz los aspectos inconscientes, las sombras y los deseos ocultos, confrontándonos con nuestras crisis más intensas para revelar nuestra verdadera fuerza interior. Su energía nos despoja de apegos y patrones destructivos.

¿Cómo influye Plutón directo a cada signo del zodiaco?

A continuación, repasaremos en modo de lista los efectos de Plutón directo en cada signo del zodiaco:

