Cómo usar el jengibre para eliminar el acné del rostro

El acné es uno de los principales problemas del rostro y del cuerpo, que generan inseguridades. Para tratarlos hay una gran cantidad de productos disponibles, pero si quieres algo natural puedes optar por el jengibre.

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Si bien esta raíz, no va a eliminar el acné completamente, contiene propiedades antiinflamatorias y antisépticas que reducen la hinchazón y las bacterias en la piel. Algunos dermatólogos recomiendan consumirlo en lugar de aplicarlo directo porque el jengibre es fuerte y puede causar quemaduras o irritación.

¿Cómo combatir el acné con jengibre?

Desde adentro: Shot o té antiinflamatorio (La opción más segura)

Esta es una opción que te ayudará a calmar los brotes y el acné hormonal ya que regula la inflamación interna. Para poder hacer un té de jengibre debes hervir una taza de agua con un trozo pequeño de jengibre rallado por unos 5 minutos. Vas a esperar que se enfríe, agregas unas gotas de limón y lo tomas por las mañanas.

También puedes hacer un shot de jengibre y cúrcuma licuando la raíz con una cucharada de la especia y una pizca de pimienta negra. Lo vas a colar y tomar un vaso pequeño todos los días.

Uso tópico: Mascarilla diluida (Solo si tu piel no es sensible)

No utilices el jugo puro del jengibre, sino que debes mezclarlo con ingredientes hidratantes y calmantes. Puedes mezclar una cucharadita de jugo de jengibre (rallado y exprimido) con dos cucharadas de miel pura o yogur natural.

Para aplicarlo tienes que lavar tu rostro, aplicar la mezcla en las zonas con brotes y deja actuar de 10 a 15 minutos. Enjuaga con abundante agua tibia.

Cuidados a tener en cuenta

Es importante que antes de aplicar el jengibre en tu cara hagas una pequeña prueba en la muñeca o detrás del rostro. Espera un día para saber cómo reacciona tu piel. También debes utilizar protección solar para evitar las manchas.