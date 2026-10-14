Laura Bozzo hospitalizada: Así es El Quemado, el hospital en Acapulco en el que estaría internada la conductora

Laura Bozzo enciende las alarmas. La conductora de televisión fue hospitalizada de emergencia el día de ayer, 13 de octubre. De acuerdo con diversos reportes, la oriunda de Callao, Perú, habría presentado problemas gastrointestinales, relacionados con una posible úlcera gástrica. Actualmente, la artista permanece internada en El Quemado, un hospital público ubicado en Acapulco, Guerrero.

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El Quemado es una institución médica pública de segundo y tercer nivel, ubicada en Acapulco de Juárez, Guerrero, estado en el que la reconocida celebridad vive desde hace ya algún tiempo. La unidad cuenta con diversas áreas de hospitalización, urgencias y especialidades.

El Quemado, hospital donde está Laura Bozzo | Crédito: Wikipedia

¿Qué le pasó a Laura Bozzo? Este es tu estado de salud, HOY 14 de octubre

Laura Bozzo ingresó a las instalaciones de El Quemado la noche del martes, 13 de octubre, tras presentar diversas molestias gastrointestinales. De acuerdo con información de la periodista María Luisa Valdés, su estado de salud es delicado, pues actualmente se encuentra intubada. A Laura se le habría reventado una úlcera gástrica, motivo por el cual tuvo que ser ingresada a urgencias. También se habla sobre una posible obstrucción intestinal y una deshidratación severa.

Cabe mencionar que toda la información que se conoce sobre su estado de salud es extraoficial, pues el equipo de la conductora no ha compartido ningún comunicado ni diagnóstico por parte de los médicos. No obstante, en redes sociales circulan diversas fotografías de la celebridad sobre una camilla.

Laura Bozzo |Crédito: Instagram: @laurabozzo_of

¿Cuántos años tiene Laura Bozzo?

Laura Bozzo tiene 75 años. La conductora de televisión nació el 19 de agosto de 1951 en Callao, Perú. En 2009, se mudó a México de manera definitiva, país en el que lleva viviendo cerca de dos décadas. En 2017, recibió su carta de naturalización, con la que obtuvo la nacionalidad mexicana de manera oficial.

¿Quién es Laura Bozzo? Así ha sido su trayectoria en la televisión mexicana

Laura Bozzo saltó a la fama a finales de los 90 gracias a su emblemático talk show, en el que abordaba casos de la vida real sobre conflictos familiares, sociales y de pareja. A lo largo del programa, la conductora se encargaba de hacer una especie de juicio moral. Gracias al éxito del show, la peruana emigró el formato a México y se ganó el título de “Abogada de los Pobres”; mientras que su icónica frase “Que pase el desgraciado” se volvió viral en toda Latinoamérica.