Lavarse los pies con sal y vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan tanto los expertos

Los pies soportan buena parte de la actividad diaria y, al permanecer durante horas dentro del calzado, pueden acumular humedad, sudor y malos olores. Por este motivo, existen distintos remedios caseros que buscan mantenerlos frescos y mejorar su higiene con ingredientes que suelen estar disponibles en casa.

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Entre estas alternativas se encuentra la combinación de sal y vinagre, utilizada desde hace tiempo como parte de los cuidados de los pies. Aunque se trata de una práctica sencilla, es importante conocer para qué puede servir, cómo utilizarla correctamente y cuáles son sus limitaciones antes de incorporarla a la rutina.

¿Para qué sirve lavarse los pies con sal y vinagre?

El lavado de pies con sal y vinagre se convirtió en un remedio casero popular para complementar la higiene y combatir algunas molestias habituales. La mezcla reúne dos ingredientes económicos que, combinados con agua tibia, pueden ayudar a reducir el mal olor y aliviar la sensación de cansancio después de pasar varias horas con calzado cerrado.

El vinagre aporta acidez y puede contribuir a equilibrar el pH de la piel, además de dificultar la proliferación de algunos microorganismos relacionados con el mal olor. La sal gruesa, por su parte, ayuda a absorber la humedad y potencia el efecto desinfectante de la preparación.

Para realizar este baño, se necesita un litro de agua tibia en una palangana, añadir media taza de vinagre y dos cucharadas de sal gruesa. Los pies permanecen sumergidos entre 15 y 20 minutos, para después enjuagarlos y secarlos cuidadosamente, sobre todo entre los dedos.

Sin embargo, los especialistas señalan que esta práctica no reemplaza los tratamientos médicos para infecciones por hongos, heridas o problemas cutáneos. Además, la evidencia sobre su eficacia todavía es limitada y quienes tienen heridas abiertas o piel sensible deberían evitarla hasta consultar con un profesional.