Lavarse los pies con sal y vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan tanto los expertos
Conoce para qué sirve lavarse los pies con sal y vinagre y por qué esta sencilla mezcla casera se convirtió en un truco popular para mantenerlos cuidados.
Los pies soportan buena parte de la actividad diaria y, al permanecer durante horas dentro del calzado, pueden acumular humedad, sudor y malos olores. Por este motivo, existen distintos remedios caseros que buscan mantenerlos frescos y mejorar su higiene con ingredientes que suelen estar disponibles en casa.
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Entre estas alternativas se encuentra la combinación de sal y vinagre, utilizada desde hace tiempo como parte de los cuidados de los pies. Aunque se trata de una práctica sencilla, es importante conocer para qué puede servir, cómo utilizarla correctamente y cuáles son sus limitaciones antes de incorporarla a la rutina.
¿Para qué sirve lavarse los pies con sal y vinagre?
El lavado de pies con sal y vinagre se convirtió en un remedio casero popular para complementar la higiene y combatir algunas molestias habituales. La mezcla reúne dos ingredientes económicos que, combinados con agua tibia, pueden ayudar a reducir el mal olor y aliviar la sensación de cansancio después de pasar varias horas con calzado cerrado.
El vinagre aporta acidez y puede contribuir a equilibrar el pH de la piel, además de dificultar la proliferación de algunos microorganismos relacionados con el mal olor. La sal gruesa, por su parte, ayuda a absorber la humedad y potencia el efecto desinfectante de la preparación.
Para realizar este baño, se necesita un litro de agua tibia en una palangana, añadir media taza de vinagre y dos cucharadas de sal gruesa. Los pies permanecen sumergidos entre 15 y 20 minutos, para después enjuagarlos y secarlos cuidadosamente, sobre todo entre los dedos.
Sin embargo, los especialistas señalan que esta práctica no reemplaza los tratamientos médicos para infecciones por hongos, heridas o problemas cutáneos. Además, la evidencia sobre su eficacia todavía es limitada y quienes tienen heridas abiertas o piel sensible deberían evitarla hasta consultar con un profesional.