Cómo hacer unos macarons inspirados en Spiderman: perfectos para sorprender en fiestas infantiles

Los macarons son unos dulces deliciosos que pueden acompañar perfectamente a los eventos que lleves a cabo. Si tienes una fiesta con temática de Spiderman puedes hornear estos alimentos con los colores del personaje.

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Para poder llevar a cabo los macarons de Spiderman, deberás realizar tapas de color rojo vibrante y azul, rellenarlas con ganache firma y luego hacer las telarañas. Es una buena idea para decorar tus eventos con el personaje favorito de los pequeños.

¿Cómo cocinar macarons de Spiderman?

Ingredientes clave



Harina de almendras: 110 gramos (fina y tamizada).

Azúcar glass: 110 gramos.

Claras de huevo: 80 gramos (a temperatura ambiente).

Azúcar blanco: 90 gramos.

Colorante en gel: Rojo intenso y azul brillante (evita colorantes líquidos).

Decoración: Rotulador comestible negro o glasa real negra.

Paso a paso para la masa

Tamiza los secos: Comienza mezclando la harina de almendras con el azúcar glass y tamiza dos veces para que no se formen grumos.

Monta el merengue: Tienes que batir las claras a velocidad media, agrega el azúcar blanco en tres partes hasta obtener un merengue de picos firmes.

Divide y colorea: La mezcla debe ser separada en dos tazones, en los cuales uno tendrá color rojo y el otro azul.

Haz el macaronage: Para este paso deberás incorporar los ingredientes secos a cada tazón por medio de movimientos envolventes. Tienes que lograr que la masa caiga en forma de cinta fluida.

Forma los macarons: Para formar las tapas tienes que colocar la masa en mangas pasteleras independientes y forma círculos sobre un tapete de silicona. Golpea la bandeja contra la mesa para sacar las burbujas de aire.

Secado y horneado: Deja reposar a temperatura ambiente por 30-40 minutos hasta que la superficie esté seca al tacto. Hornea a 150 °C durante 13-15 minutos.

Decoración de Spiderman

Efecto Telaraña: Para comenzar tienes que esperar a que las tapas se enfríen completamente. Con ayuda del rotulador comestible negro vas a trazar líneas desde el centro hacia los bordes y luego dibuja pequeñas curvas concéntricas para simular la red.

Ojos de la máscara: Puedes usar glasa real blanca para rellenar la forma de los ojos y luego delinearlos con la glasa o el rotulador negro.

Relleno sugerido

A la hora de hacer el relleno puedes combinar una tapa roja y una azul usando un ganache de chocolate tradicional o una crema de mantequilla estable. Si se emplea en una fiesta infantil puedes usar rellenos como el chocolate con leche o cookies and cream.