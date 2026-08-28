Cómo hacer unos macarons inspirados en Spiderman: perfectos para sorprender en fiestas infantiles
Estos dulces franceses son deliciosos por lo que son una gran opción para ofrecer en tus eventos.
Los macarons son unos dulces deliciosos que pueden acompañar perfectamente a los eventos que lleves a cabo. Si tienes una fiesta con temática de Spiderman puedes hornear estos alimentos con los colores del personaje.
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Para poder llevar a cabo los macarons de Spiderman, deberás realizar tapas de color rojo vibrante y azul, rellenarlas con ganache firma y luego hacer las telarañas. Es una buena idea para decorar tus eventos con el personaje favorito de los pequeños.
¿Cómo cocinar macarons de Spiderman?
Ingredientes clave
- Harina de almendras: 110 gramos (fina y tamizada).
- Azúcar glass: 110 gramos.
- Claras de huevo: 80 gramos (a temperatura ambiente).
- Azúcar blanco: 90 gramos.
- Colorante en gel: Rojo intenso y azul brillante (evita colorantes líquidos).
- Decoración: Rotulador comestible negro o glasa real negra.
Paso a paso para la masa
Tamiza los secos: Comienza mezclando la harina de almendras con el azúcar glass y tamiza dos veces para que no se formen grumos.
Monta el merengue: Tienes que batir las claras a velocidad media, agrega el azúcar blanco en tres partes hasta obtener un merengue de picos firmes.
Divide y colorea: La mezcla debe ser separada en dos tazones, en los cuales uno tendrá color rojo y el otro azul.
Haz el macaronage: Para este paso deberás incorporar los ingredientes secos a cada tazón por medio de movimientos envolventes. Tienes que lograr que la masa caiga en forma de cinta fluida.
Forma los macarons: Para formar las tapas tienes que colocar la masa en mangas pasteleras independientes y forma círculos sobre un tapete de silicona. Golpea la bandeja contra la mesa para sacar las burbujas de aire.
@_soysarita Macarons -300 gr de harina de almendras -300 gr de azúcar impalpable -250 gr claras de huevo -300 gr azúcar Cocinar a 120 grados por 12 minutos #macarons #macaronsfranceses #pasteleriafrancesa #francia #receta #pasteleria ♬ sonido original - SARITA 🇦🇷🇫🇷
Secado y horneado: Deja reposar a temperatura ambiente por 30-40 minutos hasta que la superficie esté seca al tacto. Hornea a 150 °C durante 13-15 minutos.
Decoración de Spiderman
Efecto Telaraña: Para comenzar tienes que esperar a que las tapas se enfríen completamente. Con ayuda del rotulador comestible negro vas a trazar líneas desde el centro hacia los bordes y luego dibuja pequeñas curvas concéntricas para simular la red.
Ojos de la máscara: Puedes usar glasa real blanca para rellenar la forma de los ojos y luego delinearlos con la glasa o el rotulador negro.
Relleno sugerido
A la hora de hacer el relleno puedes combinar una tapa roja y una azul usando un ganache de chocolate tradicional o una crema de mantequilla estable. Si se emplea en una fiesta infantil puedes usar rellenos como el chocolate con leche o cookies and cream.