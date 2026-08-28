MasterChef 24/7: 10 guarniciones exóticas para potenciar el sabor del filete Wellington

El filete Wellington se convirtió en la estrella de la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 en la última semana de la competencia cuando el Chef Diego Niño le dedicó una masterclass completa: ¡enseñó a prepararlo desde cero, desde el manejo de la masa de hojaldre hasta la presentación al comensal! ¿Con qué guarniciones puedes acompañarlo para potenciar el festín de sabores que encierra?

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¿Qué guarniciones fuera de lo común son ideales para acompañar el filete Wellington?

Sin lugar a dudas, el filete Wellington se convirtió en todo un clásico de la alta cocina gracias a su combinación de texturas y sabores que le dan un toque rico y untuoso: el solomillo, el duxelles de champiñones, el jamón o prosciutto y la pasta hojaldrada se unen para darle lugar a un platillo con toque MasterChef 24/7.

Si te interesa complementar este filete con una guarnición fuera de lo común pero que funcione de forma exitosa, la clave está en el contraste de texturas crujientes con notas ácidas y aromáticas; por ello, acá te tenemos 10 ideas recomendadas por la herramienta de IA de Google Gemini:

Zanahorias baby glaseadas con mirin, miso blanco y jengibre:

En lugar del clásico glaseado con miel, cocina zanahorias baby (de preferencia de colores o moradas) con miso blanco, un toque de mirin (vino de arroz japonés) y jengibre fresco rallado. Aporta una nota dulce, salada (umami) y ligeramente picante que va perfecto con la carne.

Ensalada de hinojo, toronja rosa y radicchio con vinagreta de miel de agave y cardamomo:

El hinojo fresco laminado muy delgado junto a los gajos de toronja limpia el paladar. El toque de cardamomo en la vinagreta añade un aroma especiado muy elegante.

Puré de camote morado o yuca al ajo negro:

Un puré con una presentación visual deslumbrante por el color morado intenso del camote (o el tono ahumado de la yuca). El ajo negro aporta notas dulzonas, balsámicas y profundas sin el picor del ajo tradicional.

Salteado de hongos salvajes (Eringi, Enoki y Maitake) al sake y chalotas:

Aprovecha la afinidad de la carne con los hongos, pero usando variedades asiáticas salteadas rápidamente a fuego alto con chalotas, sake y unas gotas de aceite de sésamo tostado.

Coles de Bruselas rostizadas con tamarindo y semillas de granada:

Saltea o rostiza coles de Bruselas con una reducción de tamarindo o granadina y finaliza con granos de granada fresca y piñones tostados. La acidez de la granada y el tamarindo rompe la grasa del hojaldre.

Puré de chirivía (parsnip) y manzana verde rostizada:

La chirivía tiene una dulzura especiada natural que, al combinarse con el toque ácido de la manzana verde horneada, complementa increíblemente bien la capa de hojaldre y duxelles del Wellington.

Jerusalén artichoke (tupinambo) rostizado con mantequilla de tomillo:

Este tubérculo tiene un sabor exótico entre la alcachofa y la avellana. Rostizado al horno con aceite de oliva, ajo y tomillo fresco, ofrece un exterior crujiente y un interior cremoso.

Ensalada de caqui, berros y nueces pecanas caramelizadas:

El caqui aporta una dulzura suave y una textura sedosa que contrasta con el toque amargo de los berros y el crocante de las nueces.

Risotto o pilaf de arroz salvaje con piñones, arándanos secos y zumo de naranja:

El arroz salvaje tiene un sabor acre y una textura firme muy particular. Combinado con frutos secos y un toque cítrico, es un acompañamiento refinado y sustancioso.

Puré de colinabo o apionabo con trufa blanca:

Sustituye el puré de papa convencional por apionabo cocido en leche y licuado hasta obtener una textura hipercremosa, finalizado con un hilo de aceite de trufa blanca o ralladura de trufa fresca.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?