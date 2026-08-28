MasterChef 24/7: 10 guarniciones exóticas para potenciar el sabor del filete Wellington
Si se te antojó la sabrosa receta que preparó el Chef Diego Niño en una de sus clases, acá te tenemos ideas para los complementos
El filete Wellington se convirtió en la estrella de la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 en la última semana de la competencia cuando el Chef Diego Niño le dedicó una masterclass completa: ¡enseñó a prepararlo desde cero, desde el manejo de la masa de hojaldre hasta la presentación al comensal! ¿Con qué guarniciones puedes acompañarlo para potenciar el festín de sabores que encierra?
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¿Qué guarniciones fuera de lo común son ideales para acompañar el filete Wellington?
Sin lugar a dudas, el filete Wellington se convirtió en todo un clásico de la alta cocina gracias a su combinación de texturas y sabores que le dan un toque rico y untuoso: el solomillo, el duxelles de champiñones, el jamón o prosciutto y la pasta hojaldrada se unen para darle lugar a un platillo con toque MasterChef 24/7.
Si te interesa complementar este filete con una guarnición fuera de lo común pero que funcione de forma exitosa, la clave está en el contraste de texturas crujientes con notas ácidas y aromáticas; por ello, acá te tenemos 10 ideas recomendadas por la herramienta de IA de Google Gemini:
- Zanahorias baby glaseadas con mirin, miso blanco y jengibre:
En lugar del clásico glaseado con miel, cocina zanahorias baby (de preferencia de colores o moradas) con miso blanco, un toque de mirin (vino de arroz japonés) y jengibre fresco rallado. Aporta una nota dulce, salada (umami) y ligeramente picante que va perfecto con la carne.
- Ensalada de hinojo, toronja rosa y radicchio con vinagreta de miel de agave y cardamomo:
El hinojo fresco laminado muy delgado junto a los gajos de toronja limpia el paladar. El toque de cardamomo en la vinagreta añade un aroma especiado muy elegante.
- Puré de camote morado o yuca al ajo negro:
Un puré con una presentación visual deslumbrante por el color morado intenso del camote (o el tono ahumado de la yuca). El ajo negro aporta notas dulzonas, balsámicas y profundas sin el picor del ajo tradicional.
- Salteado de hongos salvajes (Eringi, Enoki y Maitake) al sake y chalotas:
Aprovecha la afinidad de la carne con los hongos, pero usando variedades asiáticas salteadas rápidamente a fuego alto con chalotas, sake y unas gotas de aceite de sésamo tostado.
- Coles de Bruselas rostizadas con tamarindo y semillas de granada:
Saltea o rostiza coles de Bruselas con una reducción de tamarindo o granadina y finaliza con granos de granada fresca y piñones tostados. La acidez de la granada y el tamarindo rompe la grasa del hojaldre.
- Puré de chirivía (parsnip) y manzana verde rostizada:
La chirivía tiene una dulzura especiada natural que, al combinarse con el toque ácido de la manzana verde horneada, complementa increíblemente bien la capa de hojaldre y duxelles del Wellington.
- Jerusalén artichoke (tupinambo) rostizado con mantequilla de tomillo:
Este tubérculo tiene un sabor exótico entre la alcachofa y la avellana. Rostizado al horno con aceite de oliva, ajo y tomillo fresco, ofrece un exterior crujiente y un interior cremoso.
- Ensalada de caqui, berros y nueces pecanas caramelizadas:
El caqui aporta una dulzura suave y una textura sedosa que contrasta con el toque amargo de los berros y el crocante de las nueces.
- Risotto o pilaf de arroz salvaje con piñones, arándanos secos y zumo de naranja:
El arroz salvaje tiene un sabor acre y una textura firme muy particular. Combinado con frutos secos y un toque cítrico, es un acompañamiento refinado y sustancioso.
- Puré de colinabo o apionabo con trufa blanca:
Sustituye el puré de papa convencional por apionabo cocido en leche y licuado hasta obtener una textura hipercremosa, finalizado con un hilo de aceite de trufa blanca o ralladura de trufa fresca.
¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?
Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.
¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?
Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+ o ver las transmisiones en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.