Las flores elaboradas con listón satinado son ideales para arreglos o para regalar, ya que no necesitan cuidados ni agua de una planta natural, como lo es esta especie que ayuda a evitar discusiones en casa, según el Feng Shui. Es por ello que traemos para ti estas 5 ideas de rosas eternas con tallo para hacer un ramo. Para ello, solo necesitarás listón, palitos de madera, tijeras, silicón caliente y cinta floral.

Una de las opciones de las rosas eternas es dejar el largo del tallo según el tamaño que se desea tener. También se pueden admitir diferentes formas de acabados y pétalos. También puedes optar por estas 6 ideas sencillas y bonitas que puedes hacer tú misma con el paso a paso.

5 ideas de rosas eternas con tallo hechas de listón para hacer un ramo|IA

Las ideas de rosas eternas con tallo

1. Rosa clásica: La primera opción utiliza una estructura sencilla: pétalos de listón enrollados alrededor de un centro y un palito de madera como soporte. Una vez formada la flor, el tallo se puede cubrir con cinta floral verde para ocultar el soporte y conseguir una apariencia más cercana a una flor natural.

2. Rosa de pétalos: La segunda alternativa consiste en trabajar cada pétalo por separado antes de unirlos. Los primeros pétalos pueden mantenerse más cerrados para formar el centro, mientras que los siguientes se colocan con una separación mayor para conseguir una rosa más abierta.

3. Mini rosas: La tercera opción es fabricar flores pequeñas y colocarlas sobre tallos de diferentes tamaños. Un arreglo puede incluir rosas centrales más altas y ejemplares pequeños alrededor.

4. Rosa con hojas: En esta cuarta idea, el tallo de la rosa lleva hojas, con el objetivo de que parezca más una flor completa. También puede utilizarse cinta floral para cubrir el soporte. Se recomienda colocar la cinta desde la base de los pétalos y envolverla alrededor del tallo para ocultar el alambre o la madera. Cabe mencionar que el material debe tensarse ligeramente durante la aplicación para mejorar su adherencia.

5. Rosas combinadas: La quinta opción es un arreglo florar con rosas de diferentes colores. La recomendación es tener una flor central como punto de referencia y distribuir las demás alrededor, con pequeñas diferencias de altura para evitar una forma completamente plana. La combinación de colores permite crear distintos estilos sin modificar la técnica. Se pueden utilizar varios tonos de rosa, mezclar blanco con rojo.