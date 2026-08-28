Qué mejor manera que aprender el valor del ahorro desde una temprana edad, pues estas 4 ideas para hacer una alcancía para los fans de los Saja Boys son una gran opción para que no gasten su dinero. Asimismo, estas 4 ideas para crear un calendario de pared inspirado en la banda antagónica de la película KPop Demon Hunters.

La alcancía la puedes hacer con materiales reciclados, aunque lo único que necesitarás será tiempo e imaginación para decorarla y regalársela a tu hijo, con el objetivo de que aprenda a ahorrar su dinero y no lo malgaste en golosinas o alimentos chatarra. Asimismo, aprenderás a realizar este tipo de manualidades, como lo son las 5 ideas para hacer blocs de notas inspirados en los Saja Boys.

4 ideas para hacer una alcancía estilo Saja Boys para los fans de KPop Demon Hunters|IA

Las ideas de alcancías de los Saja Boys

1. Botella reciclada: Una de las opciones es utilizar una botella de plástico limpia. Para ello debes realizar una abertura para introducir las monedas y después cubrir el envase con papel para darle la apariencia deseada. La decoración puede sustituir la apariencia tradicional del cerdito por una combinación de negro, morado, rosa y blanco, junto con letras que identifiquen al grupo o a uno de sus integrantes.

2. Frasco decorado: Para ello necesitas un frasco, una tapa con ranura para monedas, tijeras, listón, pegamento caliente y piezas decorativas. Para hacerlo referente a los Saja Boys, puedes tomar ciertos aspectos de cada uno de los integrantes. Por ejemplo, si eliges a Romance, le puedes añadir corazones y tonos rosados.

3. Cartón con forma de escenario: Para ello debes crear la forma de una pequeña caja de concierto. El frente puede llevar el nombre de los Saja Boys, mientras que la parte superior, la ranura para ingresar los billetes o las monedas. Como decoración adicional, puedes agregar micrófonos, estrellas, notas musicales y pequeños recortes de los cinco integrantes.

4. Alcancía transparente: La última opción contempla un recipiente transparente, donde se pueda colocar papel, pintura y piezas decorativas en el exterior, como imágenes de los integrantes de los Saja Boys.