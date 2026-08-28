Las bolsas tejidas a crochet con flores le dan un aspecto diferente, ya que la estructura no es sencilla, como lo son estas 5 ideas de rosas eternas con tallo y hechas de listón para hacer un ramo. Este tipo de piezas pueden convertirse en bolsos de hombro, totes, para la despensa o cruzadas.

Una de las opciones de bolsas es de tamaño grande, el cual puede estar compuesto por 17 flores, las cuales unirás después de tener tejido el cuerpo del bolso. El patrón de ejecución utiliza puntos bajos, medios puntos altos y puntos altos, además de una correa elaborada por separado. Pero si lo que quieres es un tutorial de paso a paso para principiantes, puedes optar por este crochet a dos colores.

Cómo tejer bolsas a crochet con flores: 5 ideas para transformar un diseño sencillo|IA

Las bolsas a crochet con flores

1. Granny square: Una de las opciones más fáciles de hacer es la de elaborar varios cuadrados con una flor al centro y después unirlos. Cada cuadrado puede llevar un centro amarillo, pétalos blancos y un contorno verde, o utilizar combinaciones más intensas.

2. Flores 3D: Otra de las ideas es optar por flores grandes con efecto tridimensional. Para ello se pueden utilizar 17 cuadros florales con pétalos superpuestos para generar textura y profundidad en la superficie.

3. Asas multicolor: En estos bolsos, las asas son las que figuran. Algunas opciones utilizan correas tejidas, mientras que otras incorporan herrajes externos. Para ello se puede utilizar algodón, aunque si se opta por esta opción, se debe revisar la tensión y la caída del tejido.

4. Flores pequeñas: Esta opción de flores pequeñas en todo el bolso permite distribuir diferentes combinaciones cromáticas por filas. El resultado puede funcionar como bolso de hombro o cruzado gracias a la configuración de las asas.

5. Una sola flor: La última idea consiste en utilizar una flor de gran tamaño como pieza central del bolso, en lugar de cubrir toda la superficie con varias pequeñas. Esta estructura permite cambiar la cantidad de vueltas alrededor de la flor para obtener un diseño más grande o compacto.