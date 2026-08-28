4 ideas para crear un calendario de pared inspirado en Saja Boys
¿Idols, demonios o “Soda Pop”? Elige tu estilo favorito y crea un calendario de pared inspirado en KPop Demon Hunters.
Un calendario también puede convertirse en parte de la decoración y no limitarse a marcar fechas. La estética de los Saja Boys, con sus contrastes entre el mundo del K-pop, los escenarios y el inframundo, ofrece muchas posibilidades para crear una pieza llamativa que además sea útil durante todo el año.
Los mejores diseños de calendarios inspirados en los Saja Boys
No hace falta hacer un calendario convencional. Puedes jugar con colores, ilustraciones, sobres, formas y referencias a algunas de las canciones más reconocidas de los Saja Boys para conseguir un diseño que tenga personalidad propia. Estas 4 ideas pueden servirte como punto de partida.
- Calendario con sobres sorpresa. Convierte el calendario en una decoración que también puedas modificar durante el año. Coloca 12 pequeños sobres alrededor de los meses y decóralos con elementos inspirados en los Saja Boys o en canciones como “Your Idol”. Dentro de cada uno puedes guardar tarjetas coleccionables hechas a mano, ilustraciones, pequeños mensajes o retos para cumplir durante ese mes. De esta manera, cada inicio de mes tendrá una pequeña sorpresa relacionada con tu fandom.
- Calendario de la dualidad: ídolos y demonios. Una de las características más llamativas de los Saja Boys es el contraste entre su imagen de estrellas del K-pop y su verdadera naturaleza. Puedes aprovechar esta dualidad para crear un calendario diferente. Divide cada mes en dos partes: una con colores vibrantes, escenarios y elementos relacionados con su faceta de idols, y otra con tonos negros, morados y azules que representen el inframundo. Así, cada página tendrá un contraste visual muy llamativo.
- Un calendario inspirado en “Soda Pop”. Para quienes prefieren una decoración más alegre, esta opción puede inspirarse en “Soda Pop”. En lugar de utilizar un diseño oscuro, apuesta por colores pastel, burbujas y elementos relacionados con las bebidas gaseosas. Los números de los días pueden colocarse dentro de pequeñas burbujas, mientras que algunas latas y botellas pueden funcionar como espacios para escribir pendientes, cumpleaños o metas. El resultado será mucho más colorido y divertido.
- Un póster anual lleno de neón. Si tienes poco espacio en la pared, puedes reunir los 12 meses en una sola cartulina. Utiliza una base negra o azul noche y coloca al centro una ilustración de los cinco integrantes. Alrededor, distribuye las cuadrículas de cada mes y agrega detalles que simulen luces de neón en rosa, morado y azul. También puedes utilizar marcadores metálicos o papel fluorescente para darle mayor protagonismo.