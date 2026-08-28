4 ideas para crear un calendario de pared inspirado en Saja Boys

Un calendario también puede convertirse en parte de la decoración y no limitarse a marcar fechas. La estética de los Saja Boys, con sus contrastes entre el mundo del K-pop, los escenarios y el inframundo, ofrece muchas posibilidades para crear una pieza llamativa que además sea útil durante todo el año.

Los mejores diseños de calendarios inspirados en los Saja Boys

No hace falta hacer un calendario convencional. Puedes jugar con colores, ilustraciones, sobres, formas y referencias a algunas de las canciones más reconocidas de los Saja Boys para conseguir un diseño que tenga personalidad propia. Estas 4 ideas pueden servirte como punto de partida.

