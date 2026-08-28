Poner limón y pasta dental en la lavadora: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

Poner limón y pasta dental en la lavadora se ha popularizado como un truco casero para ayudar a eliminar residuos, suciedad y malos olores. Su acción se debe al ácido cítrico del fruto y las sustancias abrasivas y agentes limpiadores del producto para dientes.

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Esta es la manera adecuada de colocar ambos ingredientes en el tambor de la lavadora. Sigue cuidadosamente estos pasos.

¿Para qué sirve poner limón en la lavadora?

El limón contiene ácido cítrico. Esta sustancia se encuentra de forma natural en los cítricos y tiene propiedades que le permiten reaccionar con determinados depósitos minerales, especialmente aquellos relacionados con el agua dura.

Cuando el agua contiene concentraciones elevadas de calcio y magnesio, pueden acumularse depósitos minerales en diferentes superficies. Los ácidos pueden ayudar a solubilizar parte de estas acumulaciones mediante reacciones químicas. Por este motivo, el ácido cítrico se utiliza en productos comerciales destinados a eliminar incrustaciones de cal.

Estas son las propiedades que explican su uso doméstico:



Acción sobre depósitos minerales: el ácido cítrico puede reaccionar con minerales como el carbonato de calcio y contribuir a desprender incrustaciones.

el ácido cítrico puede reaccionar con minerales como el carbonato de calcio y contribuir a desprender incrustaciones. Aroma cítrico: los compuestos volátiles presentes en la cáscara aportan una fragancia característica, aunque el jugo por sí solo no funciona como un desodorizante especializado.

los compuestos volátiles presentes en la cáscara aportan una fragancia característica, aunque el jugo por sí solo no funciona como un desodorizante especializado. Acidez: el limón tiene un pH ácido, característica que explica parte de su capacidad de actuar sobre determinados residuos.

Aun así, los fabricantes de lavadoras recomiendan consultar el manual antes de introducir sustancias no contempladas por el fabricante. Las juntas de goma, recubrimientos y otros componentes internos pueden tener diferentes niveles de tolerancia frente a sustancias químicas.

¿La pasta dental puede limpiar la lavadora?

La capacidad limpiadora de la pasta dental en la lavadora tiene una explicación: contiene abrasivos suaves, humectantes, detergentes, espesantes y otros ingredientes que ayudan a retirar la placa dental. Entre los utilizados habitualmente en dentífricos se encuentran sustancias como la sílice hidratada o el carbonato de calcio.

Esta información permite entender por qué algunas personas utilizan la pasta dental en trucos de limpieza. Sin embargo, fabricantes como Bosch, Samsung, LG y Whirlpool incluyen en sus recomendaciones de mantenimiento procedimientos específicos para limpiar el tambor y otras partes del aparato.

Por eso, si se pretende probar este tipo de método casero, conviene tener en cuenta varias cuestiones:



El manual de la lavadora es la referencia principal: cada fabricante establece qué productos y procedimientos son compatibles con el modelo.

cada fabricante establece qué productos y procedimientos son compatibles con el modelo. No conviene mezclar productos indiscriminadamente: combinar sustancias sin conocer su composición puede provocar reacciones no deseadas o deteriorar determinados componentes.

Para mantener el equipo en buenas condiciones siempre hay que limpiar periódicamente el cajón del detergente, revisar la junta de la puerta, retirar residuos del filtro cuando el modelo lo permita y dejar ventilar el tambor después de cada lavado.