Antrax comparte cómo fue su EMOTIVO casting para MasterChef 24/7

Como sabrás, estamos en los últimos días de Masterchef 24/7, donde tras una gran temporada, poco a poco nos hemos ido despidiendo de nuestros Cocineros que a lo largo de las semanas nos dieron grandes momentos, siendo Antrax uno de los más queridos por el público.

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La conexión que Antrax logró con la gente fue una de las más especiales, tal como fuimos testigos cuando votaban por él durante su estancia en esta intensa temporada, por lo que la salida del Cocinero fue una de las más resentidas por todo este universo y aunque quizá su participación no terminó como esperaba, su paso le valió para estar dentro de los 12 finalistas.

Antrax comparte el video de su audición para MasterChef 24/7

A través de un video posteado en sus redes sociales, Antrax compartió el por qué debía formar parte de MasterChef 24/7 e incluso nos dejó ver antes que nadie la que será la cocina de su primer restaurante, mismo que en palabras del veracruzano, espera inaugurarlo este mismo 2026.

Además mostró parte de su compromiso con la cocina, siendo que había comenzado a tomar clases de cocina privadas e incluso se había comprado libros de la Chef Zahie Téllez “porque es la jueza, la patrona”.

Sin duda alguna, Antrax fue uno de los participantes que en esta edición se dejó fluir con la cocina más popular de todo México y no se equivocó, sus platillos sorprendieron tanto a propios y extraños.

¿Quiénes son los finalistas de MasterChef 24/7?

Tras casi 15 semanas de cocina ininterrumpida, finalmente estamos a unos cuantos días de la Gran Final de MasterChef 24/7, donde tendremos a Ixdit, Lancer, Claudia y Flor dando lo mejor de sí mismos con tal de convertirse en Maestros del Fuego.

El camino ha sido largo y dentro de este programa absolutamente todo podría suceder, por lo que será algo que no te querrás perder por nada del mundo.

¿Cuándo es la Final de MasterChef 24/7?

La Gran Final de esta temporada se estará llevando a cabo este próximo domingo 30 de agosto en punto de las 8:00 pm a través de la señal de Azteca UNO, aunque también la puedes seguir por nuestro sitio web oficial, la app de TV Azteca En Vivo y por la plataforma streaming de Disney+.