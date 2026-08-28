MasterChef 24/7: Tras el reto de este jueves, 5 recetas vegetarianas para lucirse en la cocina

El reto de este jueves en MasterChef 24/7 puso a prueba a los cocineros con un tipo de preparación que puede parecer sencilla, pero que requiere creatividad, técnica y mucho sabor: la cocina vegetariana. Los participantes no tuvieron el mejor desempeño y demostraron que las preparaciones sin carne no siempre son sencillas, por eso te dejamos 5 recetas que te harán lucirte en la cocina.

MasterChef 24/7: 5 recetas vegetarianas que te harán lucirte

Aunque prescindir de la carne puede parecer un desafío, existen muchas alternativas para preparar platillos completos, coloridos y llenos de sabor. Desde clásicos mexicanos hasta opciones internacionales, las recetas vegetarianas pueden convertirse en una excelente oportunidad para demostrar habilidades en la cocina.

Si el reto de MasterChef 24/7 te dejó con ganas de experimentar, estas son 5 recetas vegetarianas que recomienda la Inteligencia Artificial (IA) para lucirse en la cocina.

1. Chiles rellenos de queso y verduras

Son uno de los clásicos de la cocina mexicana y también pueden prepararse sin carne. Para esta versión se pueden utilizar chiles poblanos asados y rellenarlos con una combinación de queso, elote, champiñones, calabacitas o espinacas. Después pueden servirse con una salsa de jitomate bien sazonada.



El secreto está en equilibrar el picor del chile con el relleno y conseguir una salsa con suficiente sabor para acompañar el platillo.

2. Lasaña de verduras

La lasaña demuestra que una receta vegetariana no tiene que ser ligera ni poco sustanciosa. Para prepararla se pueden utilizar capas de pasta, salsa de jitomate, espinacas, champiñones, calabacitas y queso. También es posible incorporar berenjena o pimiento morrón para darle más textura y color.



Un buen gratinado de queso en la parte superior puede ser el toque final para conseguir una presentación digna de un reto de cocina.

3. Tacos de coliflor al pastor

Si buscas una alternativa vegetariana con mucho sabor mexicano, los tacos de coliflor al pastor son una opción que puede sorprender. La coliflor puede marinarse con una mezcla de achiote, chile, especias, jugo de naranja y vinagre antes de cocinarse hasta que quede ligeramente dorada.



Para servir, basta colocarla en tortillas calientes y acompañarla con cebolla, cilantro, piña y una salsa picante. La clave está en conseguir que la coliflor absorba bien el adobo.

Chiles rellenos, lasaña de verduras, tacos de coliflor y otras recetas vegetarianas pueden convertirse en protagonistas de la mesa.|Canva

4. Risotto de champiñones

Es una receta ideal para quienes quieren poner a prueba su técnica. A diferencia de otros arroces, el risotto requiere agregar el caldo poco a poco mientras se remueve constantemente para conseguir una textura cremosa. Los champiñones aportan sabor y textura, mientras que el queso parmesano ayuda a darle mayor cremosidad al final.



Es un platillo sencillo en cuanto a ingredientes, pero que requiere atención durante la cocción.

5. Enchiladas de espinaca y queso

También pueden convertirse en una excelente opción vegetariana. Para el relleno se pueden combinar espinacas, queso y cebolla, mientras que la salsa puede prepararse con jitomate, chile y especias. Una vez bañadas con la salsa, las enchiladas pueden llevar queso por encima y acompañarse con crema, cebolla o aguacate.



Además de ser fáciles de preparar, permiten jugar con diferentes salsas y rellenos para conseguir un resultado distinto cada vez.

Los cocineros de MasterChef 24/7 se enfrentaron a un reto de cocina vegetariana que puso a prueba su creatividad.|Canva

La cocina vegetariana fue la protagonista en MasterChef 24/7

El reto de MasterChef 24/7 demuestra que cocinar sin carne implica buscar nuevas formas de aprovechar los ingredientes y construir sabor. Verduras, hongos, quesos, legumbres, cereales y diferentes especias pueden convertirse en los protagonistas de un platillo.

Estas 5 recetas vegetarianas son una buena manera de comenzar a experimentar y, sobre todo, de demostrar que una preparación sin carne puede ser abundante, creativa y llena de sabor. Así que, después del reto de este jueves, solo queda ponerse el mandil, elegir una receta y llevar la cocina sin carne al siguiente nivel.