Ni insecticidas ni productos caros... esta es la solución para evitar plagas en tus plantas

En ocasiones buscas diferentes maneras de evitar que tus plantas sufran los daños de las plagas y también te preocupas porque la tierra donde están se mantenga en óptimas condiciones. En ese sentido, hay productos especializados y ciertos elementos comerciales que se recomiendan. Sin embargo, indican que las cáscaras de pistache son sumamente efectivas para tareas de saneamiento de tus plantitas en medio de tu jardín. A continuación toda la información al respecto.

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¿Por qué las cáscaras de pistache ayudan a evitar plagas en tus plantas?

De manera general se indica que las cáscaras de pistache funcionan como una ayuda a la estructura del suelo y al mismo tiempo es una barrera natural contra algunas plagas.

Se aprovechan los residuos - Cuando las usas, estás reciclando los elementos orgánicos de casa.

Cuando las usas, estás reciclando los elementos orgánicos de casa. Descomposición lenta - Dado que las cáscaras se mantienen más tiempo en la tierra, aportan cierto grado de estructura y evitan que el sustrato se compacte de manera casi inmediata.

Dado que las cáscaras se mantienen más tiempo en la tierra, aportan cierto grado de estructura y evitan que el sustrato se compacte de manera casi inmediata. Mejor drenaje y aireación - Con los restos del pistache no se compacta el suelo y tampoco existen encharcamientos. Así las raíces reciben más oxígeno.

Con los restos del pistache no se compacta el suelo y tampoco existen encharcamientos. Así las raíces reciben más oxígeno. Ayudan a retener humedad - La evaporación del agua se reduce en el sustrato, dado que se crea una barrera protectora.

La evaporación del agua se reduce en el sustrato, dado que se crea una barrera protectora. Menos maleza - Dado que se cubre la superficie del suelo, la luz que llega a las semillas de la maleza complica bastante su germinación.

Dado que se cubre la superficie del suelo, la luz que llega a las semillas de la maleza complica bastante su germinación. Barrera física contra plagas - Las babosas, los caracoles y demás insectos no llegan a los tallos ni las raíces, pues las cáscaras funcionan como un obstáculo gracias a su forma y texturas.

¿Cómo se debe colocar las cáscaras de pistache para evitar plagas en tus plantas?

La realidad es que se está hablando de un proceso básico que puede ayudar, pues son elementos que existen en la alacena de la casa. Por ello solamente se indica que no es un sustituto del abono tradicional, sino más bien un buen complemento que incluso ayuda con la salud general del suelo.