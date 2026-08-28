Aprende a cuidar tu cabello después de los 50 con esta mascarilla; tendrás un pelo sano y radiante

Cuando las personas llegan a cierta edad, el cuerpo comienza a manifestar cambios particulares en todos los sentidos. Incluso a nivel de lo que ocurre con tu cabello, el brillo y la fortaleza empiezan a mermar. Ante eso, los partidarios de los remedios caseros aconsejan el uso de mascarillas hechas con elementos naturales, para que evites comprar productos que en ocasiones son muy caros. Y para esta opción, requerirás sábila y coco.

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¿Por qué la sábila y el coco ayudan a tu cabello después de los 50?

Como se planteó desde el principio, desde la mitad de siglo de existencia, el cabello comienza a ser un problema algo evidente. El brillo y fortaleza empiezan a desaparecer y no se diga el problema de las canas (aunque ese es tema de otro artículo), por lo que es necesario fortalecerlo de manera externa. En este caso, uno de los modos que recomiendan es a través de mascarillas naturales.

Las mascarillas naturales son un concepto donde se fortalece el pelo con base en algunos elementos que se mezclan y se aplican en la melena. En este caso, la sábila es conocida por su capacidad natural para hidratar el cabello, evitar el frizz, fortalecer la fibra capilar y ahuyentar la caspa. Por eso se anima a extraer solamente el cristal puro de la penca, eliminando el líquido amarillento que también acompaña esa parte de la planta.

Mientras que un aceite de coco lo más natural posible contienen un aporte importante de ácido laúrico, situación que aporta nutrición al penetrar profundamente en la fibra capilar y además reduce la pérdida de proteínas. Entonces, de manera práctica elimina el quiebre, controla el frizz, aporta brillo y suavidad… mientras que ayuda contra la descamación.

¿Cómo hacer la mascarilla de sábila con coco para fortalecer tu cabello?

Ingredientes

3 cucharadas de gel de sábila natural

Una pequeña cucharada de aceite de coco

Realización de las mascarilla

Al extraer la penca de la sábila, recuerda quitar y enjuagar bien para quitar todo residuo amarillo

Posteriormente machacarás o licuarás el aloe vera para dejar una mezcla homogénea

Allí agregarás el aceite de coco para revolver perfectamente y mezclar los dos elementos

Y así, podrás aplicar la mascarilla sobre el cabello húmedo, de preferencia de medios a puntas