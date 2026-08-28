Dile adiós al dolor de espalda: el ejercicio que alivia la columna y mejora la postura

La caminata del gato es el ejercicio que alivia el dolor de espalda y favorecer una mejor postura (siempre que se realice correctamente y sea adecuada para la condición física de cada persona). Este movimiento, inspirado en el desplazamiento de los animales, implica apoyar manos y pies en el suelo y avanzar de forma coordinada, manteniendo activo el abdomen y procurando que la columna permanezca estable.

Exclusiva: Imelda Garza comparece ante las autoridades tras denuncia de José Manuel Figueroa

La actividad física regular es una de las estrategias recomendadas para mantener una espalda saludable. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la actividad física puede aportar beneficios para la salud musculoesquelética. La elección de ejercicios debe adaptarse a cada persona, especialmente cuando existe dolor persistente.

¿Cómo se hace la caminata del gato para aliviar el dolor de espalda y mejorar la postura?

La caminata del gato, conocida también como bear crawl cuando se realiza con las rodillas separadas del suelo, es un movimiento que involucra diferentes grupos musculares al mismo tiempo. Además de trabajar la zona abdominal y la musculatura de los hombros, exige coordinación entre las extremidades y control del tronco.

Para realizar una versión básica de manera segura se pueden seguir estos pasos:



Adoptar la posición inicial: colocarse en cuatro apoyos, con las manos debajo de los hombros y las rodillas aproximadamente debajo de las caderas. Activar el abdomen: contraer suavemente la musculatura abdominal para evitar que la zona lumbar se hunda. Avanzar de forma coordinada: mover una mano y el pie contrario hacia adelante y después repetir con el otro lado. Mantener la espalda estable: procurar que la columna conserve una posición natural durante el desplazamiento, sin realizar movimientos bruscos. Controlar la respiración: respirar de manera continua, evitando contener el aire durante el ejercicio. Comenzar con poca distancia: realizar recorridos cortos y aumentar progresivamente el tiempo o la distancia según la tolerancia.

Una alternativa para principiantes consiste en mantener las rodillas apoyadas en el suelo y practicar primero el patrón de movimiento, antes de intentar la variante más exigente con las rodillas elevadas. Estos son los principales beneficios que puede aportar este tipo de ejercicio:



Fortalecimiento del tronco: mantener el cuerpo estable durante el desplazamiento exige la participación de la musculatura abdominal y de otros músculos que ayudan a controlar la columna.

mantener el cuerpo estable durante el desplazamiento exige la participación de la musculatura abdominal y de otros músculos que ayudan a controlar la columna. Mejora de la coordinación: el movimiento alternado de manos y pies requiere coordinación entre diferentes partes del cuerpo.

el movimiento alternado de manos y pies requiere coordinación entre diferentes partes del cuerpo. Trabajo de hombros y piernas: además de la zona central, intervienen los brazos, hombros, caderas y piernas.

además de la zona central, intervienen los brazos, hombros, caderas y piernas. Mayor control corporal: mantener una posición estable mientras se avanza favorece la conciencia del movimiento.

mantener una posición estable mientras se avanza favorece la conciencia del movimiento. Apoyo a una postura más estable: fortalecer la musculatura que participa en el control del tronco puede contribuir a mantener una alineación corporal adecuada.

¿Cómo actúa la caminata del gato para aliviar el dolor de espalda y mejorar la postura?

El ejercicio puede ser beneficioso para la espalda porque mantenerse físicamente activo ayuda a conservar la capacidad funcional y la fuerza muscular. Las recomendaciones de la OMS sobre el dolor lumbar crónico incluyen programas de actividad física como una de las intervenciones que pueden formar parte del manejo de esta condición.

La institución también señala que las estrategias deben adaptarse a las necesidades y circunstancias de cada persona. Si el movimiento provoca dolor, hormigueo, debilidad o molestias que aumentan durante o después de realizarlo, debe suspenderse y consultarse con un profesional de la salud.

Por eso, la caminata del gato debe entenderse como una herramienta dentro de una rutina de movimiento y fortalecimiento, no como una solución inmediata para cualquier dolor de columna o espalda. Realizada con una técnica adecuada y progresando según las capacidades individuales, se puede obtener una mejor función física y una postura más estable.