¿Cómo hacer imágenes con IA para tener presente a tus abuelitos en este Día del Abuelo 2026?

Este viernes 28 de agosto estamos celebrando el Día del Abuelo, siendo que muchas personas han tenido la oportunidad de convivir con ellos y escuchar sus miles de historias, lecciones y palabras por muchos años, aunque hay quienes lamentablemente han tenido que convivir menos tiempo debido a su partida.

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Dentro de la cultura mexicana, los abuelos son una parte fundamental de la crianza, pues su amor incondicional, las historias, valores y enseñanzas que transmiten nos marcan para toda la vida, aunque muchas personas no logran tener fotos actuales con ellos, te contaremos cómo puedes generar una con Inteligencia Artificial (IA) para que luzcas con ellos hoy mismo.

¿Cómo hacer una foto con IA en la que aparezcan mis abuelos?

Lo primero que debes de hacer es buscar fotos tuyas (tal como quisieras aparecer) y algunas de tus abuelitos , donde de preferencia debes de elegir las que luzcan con mayor resolución o enfoque.

, donde de preferencia debes de elegir las que luzcan con mayor resolución o enfoque. Dentro del mundo de la IA hay cada vez hay una mayor diversidad sobre cuáles puedes usar para que tengas un resultado más acercado al que esperas y puedas lucir con tus seres queridos que ya no están en este plano.

y puedas lucir con tus seres queridos que ya no están en este plano. Dentro de las mejores opciones puedes encontrar: ChatGPT, Google Gemini, Canva o LeonardoIA, siendo que todas estas son gratuitas y que cuentan con un interfaz más sencillo e intuitivo.

Prompts que puedes usar para generar imágenes con personas en diferentes IA’s

Una vez que hayas cargado las imágenes, puedes usar distintos prompts que más se acerquen a lo que buscas, tales como:

"Fusiona estas dos fotos adjuntas en una sola imagen cohesiva. Mantén las caras, expresiones y rasgos reales de las personas o elementos principales sin modificarlos. Recolocalos en una postura natural, juntos en [indicar el entorno, ej: un parque al atardecer / un estudio fotográfico]. Empareja la iluminación de ambas imágenes, igualando la dirección de la luz, las sombras y el contraste para que parezca una sola fotografía real. Evita recortes bruscos o efectos de montaje."

"Genera una fotografía realista y emotiva donde aparezca yo junto a la persona de la segunda foto. Haz que ambos nos abracemos de manera natural y afectuosa. Mantén la apariencia y los rostros originales de ambos sin modificarlos para que luzca natural. Coloca un fondo sencillo con iluminación suave".

Los resultados te sorprenderán y será un gran detalle que podrás tener para mantener presente a esas personas especiales que llamamos abuelos.

