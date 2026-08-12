Limpia tu microondas rápidamente con ayuda del limón

Mantener el microondas limpio es muy importante debido a que es un sitio donde se coloca la comida. La hora de limpieza a veces puede ser un dolor de cabeza por lo que te traemos un truco para que lo logres fácilmente.

Ya no es necesario que inviertas una gran cantidad de tiempo en la limpieza del microondas, sino que con ayuda de un limón puedes dejarlo impecable sin necesidad de productos químicos fuertes. El vapor del limón ablanda la grasa y la suciedad pegada, mientras que su acidez natural desinfecta y elimina los olores.

¿Cómo limpiar el microondas con un limón?

Los materiales que necesitas son:



1 o 2 limones

Un recipiente apto para microondas (puede ser un refractario de vidrio o un bowl)

Agua

Un trapo limpio o esponja suave

Procedimiento

Lo primero que tienes que hacer es cortar el limón a la mitad y exprime el jugo en el recipiente. Después tira las mitades del limón dentro del agua para que tenga mayor efecto desengrasante. Agrega entre 1 y 1½ tazas de agua, dependiendo del tamaño de tu recipiente.

El siguiente paso es meter el recipiente al microondas y programarlo por un tiempo entre 3 a 5 minutos. El tiempo exacto depende de qué tan sucio esté: si ves costras viejas o manchas difíciles, dale los 5 minutos completos.

microondas|Crédito: Archivo FIA

Una vez que el tiempo pase no abras la puerta de manera inmediata, sino que debes dejar que el vapor trabaje otros 2 o 3 minutos. Este paso hace toda la diferencia porque el vapor caliente penetra hasta las manchas más rebeldes y las ablanda por completo.

Al abrir la puerta vas a notar las paredes empañadas y mojadas. Aquí lo que deberás hacer es retirar el recipiente con cuidado (va a estar caliente) y limpia todo el interior con el trapo o esponja. Las manchas se desprenderán casi solas, sin necesidad de tallar con fuerza.