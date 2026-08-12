¿Qué deporte hace Paulette Gallardo? Una de las Leyendas Rojas de Exatlón México que sufrió una lesión en su última participación

Dentro de la lista de Leyendas Rojas se encuentra a Paulette Gallardo, igualmente reconocida por sus múltiples participaciones en el reality deportivo, y una vez más podremos verla nuevamente en la décima temporada de Exatlón México.

El deporte que practica es el fútbol, no olvidemos que ella es una exfutbolista de los Xolos de Tijuana en la Liga MX en su división femenil. En la actualidad, se destaca por ser una entrenadora personal, y en sus redes sociales se ha encargado de compartir todas las rutinas que hace para mantener su físico.

¿Por qué Paulette se salió de Exatlón?

Paulette Gallardo se ha destacado por participar en múltiples temporadas del reality deportivo, haciendo que su rostro sea recordado por los internautas.

Pero uno de los momentos más recordados fue cuando la deportista en el 2025, se encontraba en uno de los circuitos, cuando un aro lanzado accidentalmente por su contrincante golpeó su rostro.

Situación que le provocó que cayera al suelo por el dolor mientras se cubría el rostro, provocándole un intenso sangrado.

Aunque recibió atención inmediata, el golpe le generó una importante lesión por lo que tuvo que ser llevada al hospital, para finalmente tener que dejar definitivamente Exatlón México, debido a que la herida iba a ser intervenida con una cirugía. Pero ahora nos sorprende al anunciar su participación, regresando con todo el poder para ganar.

¿Qué edad tiene Paulette Gallardo?

Actualmente, Paulette Gallardo una de las Leyendas Rojas que va a aparecer en la décima temporada de Exatlón México, cuenta con 34 años (nacimiento 3 de mayo de 1992), pero se ha destacado por mantenerse activa dentro del deporte y en el reality show, por lo que promete darnos emoción durante toda la transmisión.

Recuerda que son varios los deportistas que forman parte de las Leyendas Rojas de la décima temporada, así que no te pierdas de todos los detalles que te vamos a compartir sobre cada uno de ellos.