¡OFICIAL! Lista completa de sobrevivientes en riesgo de Extinción hasta HOY, 12 de agosto, en Survivor México La Reliquia en Llamas

Todo está listo en Survivor México La Reliquia en Llamas para un nuevo Duelo de Extinción que apagará la flama de un sobreviviente: en medio del agotamiento extremo y las tensiones derivadas de la Fusión de Tribus, los fans se preguntan quiénes serán los elegidos para esta dinámica de "matar o morir"... ¿pero quiénes están en riesgo de combatir este 12 de agosto?

Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo del 3 de agosto

¿Qué sobrevivientes están en riesgo de Extinción en Survivor México La Reliquia en Llamas

Ayer martes, tanto Verdes como Amarillos se anotaron una victoria respectivamente en el Duelo por la Recompensa , lo que seguramente los fortaleció mucho tanto física como psicológicamente para la intensa actividad prevista para este miércoles, y es que además de disputarse otra Recompensa, seremos testigos de un nuevo Duelo por la Extinción.

Hasta este momento, TODOS los sobrevivientes se encuentran en la zona de riesgo porque aún no se toma una decisión concreta; por lo tanto, con la salida de Azalia, Erick Castro, Bobby Larios, Rey Grupero y Viviann Baeza quienes tienen posibilidad de Extinción hoy son:

Shada Hernández

Sahit Sosa

Julio Camejo

Anahí Izali

Abel Robles

Tzasna Carrasco

Aurélie Garzonio

Javier Márquez

Sebastián Yate

Sheila Velázquez

Avril Andrade

Aurélie fue clara cuando ventiló parte de su estrategia en las playas de Survivor, y todo apunta a que quiere mandar a combatir a Javi y Julio ya que considera que ambos son los hombres más fuertes de ambos equipos... ¿ocurrirá?

¿Qué sorpresas nos tiene preparadas Warrior para este miércoles en Survivor México La Reliquia en Llamas? ¡La mesa está puesta para una agotadora jornada llena de los retos más extremos de la televisión mexicana, y no te los puedes perder!

¿Cuándo y dónde ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas tiene transmisiones de lunes a viernes en un horario de 6:30 pm a 8:30 pm a través de la señal de Azteca UNO, en su sitio web oficial y en la plataforma de streaming Disney+, recuerda que es después de Acércate a Rocío, pero antes de MasterChef 24/7 para que la emoción no deje de continuar por la noche.