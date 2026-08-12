Eclipse solar: cuáles son los signos que se verán más beneficiados a partir de este 12 de agosto

El eclipse solar total de hoy 12 de agosto de 2026, que solo podrá verse en el hemisferio norte del planeta, tendrá efectos sobre la energía de los signos del zodiaco. Sin embargo, solo cinco de ellos se verán especialmente beneficiados por cambios que, desde la astrología, representan reinicios y transformaciones importantes durante las próximas semanas .

Estos movimientos estarán relacionados principalmente con la personalidad, la identidad, la creatividad y la confianza, por lo que algunos signos podrían experimentar una etapa de renovación y nuevas oportunidades a partir de este fenómeno astronómico. Estos son los signos más afortunados.

1. ♌ LEO

Leo recibe directamente la energía del eclipse, por lo que es el signo con mayor potencial para iniciar una nueva etapa. Puede haber oportunidades para cambiar la imagen personal, recuperar confianza, comenzar proyectos y ocupar un lugar más visible. La presencia de Júpiter en Leo amplifica todavía más esta tendencia: crecimiento, reconocimiento y expansión pueden convertirse en temas centrales desde hoy, según las predicciones del horóscopo de hoy .

El eclipse solar total ocurrió hoy en el emisferio norte del planeta, pero afectaría a los astros del horóscopo.|(ESPECIAL/CANVA)

2. ♈ ARIES

Aries también aparece entre los grandes beneficiados porque el eclipse en Leo activa simbólicamente su zona de creatividad, romance, diversión y expresión personal. Es una energía especialmente favorable para atreverse a comenzar algo que realmente entusiasme, recuperar la pasión por un proyecto o dejarse ver sin miedo al juicio de los demás.

3. ♐ SAGITARIO

Para Sagitario, el eclipse puede abrir una etapa de crecimiento personal, viajes, estudios, nuevas experiencias y cambios en la manera de entender la vida. La energía de Leo combina muy bien con la naturaleza aventurera de Sagitario, por lo que desde hoy puede aparecer una oportunidad que lo saque de su zona de confort y lo acerque a una meta importante.

4. ♎LIBRA

Libra también puede aprovechar esta energía gracias a que Venus se encuentra en su propio signo, mientras Urano en Géminis favorece movimientos relacionados con comunicación, contactos y nuevas ideas. El eclipse puede ayudarle a conocer personas importantes, fortalecer relaciones profesionales o sociales y encontrar nuevas maneras de expresar sus talentos.

Eclipse total de sol: el horóscopo y predicciones de Libra.|(ESPECIAL/CANVA)

5. ♒ ACUARIO

Aunque el eclipse puede sentirse intenso para Acuario, también puede ser muy beneficioso. Leo se encuentra frente a Acuario en el zodiaco, por lo que el fenómeno puede provocar un nuevo comienzo en relaciones, sociedades o vínculos importantes. La clave será dejar atrás dinámicas que ya no funcionan y permitir que lleguen personas o acuerdos más alineados con su nueva etapa. El eje Leo-Acuario es precisamente el protagonista de esta temporada de eclipses.