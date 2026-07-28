Carl Jung, psiquiatra suizo: “No podemos cambiar nada hasta que lo aceptemos. La condena no libera, oprime”

La Universidad de Harvard define a la psicología como el estudio científico de la mente, el cerebro y el comportamiento. Esta casa de estudios aborda a esta disciplina integrando la biología, la experiencia individual y la interacción social.

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Esto deja en claro, desde la óptica de Harvard, que la psicología no es solo terapia ni una teoría filosófica, sino que es una ciencia experimental e interdisciplinaria. Ante esto último, pueden destacarse a profesionales de diferentes ámbitos que sumaron sus investigaciones para darle las bases con las que esta disciplina cuenta.

Los temas abordados por Carl Jung

Entre los profesionales que han dejado su legado en el campo de la psicología se encuentra el psiquiatra suizo Carl Jung, una figura clave en los orígenes del psicoanálisis y fundador de la psicología analítica.

Diferentes fuentes bibliográficas señalan que Carl Jung exploró profundamente la estructura de la psique humana mediante el concepto del inconsciente colectivo. Además, gran parte de su obra se centró en el proceso de individuación e introdujo los conceptos de introversión y extraversión como rasgos de la personalidad.

El psiquiatra suizo desarrolló la teoría de la sincronicidad para explicar coincidencias significativas no causales y analizó el significado simbólico de los sueños, la mitología, la religión y la alquimia, según diversos escritos relacionados con la psicología.

Carl Jung y una frase para pensar

En este marco, muchas de sus frases son analizadas y estudiadas ampliamente por los futuros psicólogos y psicóloga. Una de ellas es la que dice “No podemos cambiar nada hasta que lo aceptemos. La condena no libera, oprime”, con la que Carl Jung se refiere a la aceptación como requisito indispensable para la transformación.

En la actualidad, esta frase puede aplicarse al dejar de luchar contra la ansiedad, la incertidumbre o nuestros propios fallos mediante la culpa o el rechazo implacable. Lo que Carl Jung propone es que, en lugar de gastar energía en condenar lo que nos abruma o nos frustra, la aceptación nos invita a reconocer con honestidad nuestra realidad presente. Por lo tanto, solo partiendo de esa serenidad consciente podemos soltar la presión, tomar decisiones con claridad y transformar positivamente nuestras vidas.