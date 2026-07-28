Cómo maquillar una piel con arrugas sin que el maquillaje se acumule: el truco para que no se marquen

Un maquillaje bien aplicado puede suavizar la apariencia de las arrugas y aportar un efecto más fresco y luminoso al rostro . La clave no está en utilizar una gran cantidad de productos, sino en elegir texturas ligeras y aplicar cada paso con moderación para conseguir un acabado natural que no se cuartee ni se acumule en las líneas de expresión a lo largo del día.

¿Cómo maquillar una piel con arrugas sin que el maquillaje se acumule?

Los expertos coinciden en que la preparación de la piel es el paso más importante para evitar que la base de maquillaje se acumule en las arrugas. Antes de maquillarte, es recomendable hidratar profundamente el rostro y dejar que la crema se absorba por completo. Además, Vogue recomienda utilizar bases de maquillaje ligeras y aplicar únicamente la cantidad necesaria para conseguir un acabado uniforme sin sobrecargar la piel .

El primer paso consiste en preparar la piel con una crema hidratante y un primer de textura ligera. Esta combinación ayuda a suavizar la superficie del rostro, mejora la adherencia del maquillaje y evita que la base se deposite en las arrugas más marcadas.

Prepara la piel para un maquillaje en las arrugas.|(ESPECIAL/CANVA) Después, aplica una base de maquillaje de cobertura ligera o media utilizando una esponja húmeda o una brocha de fibras suaves. Lo ideal es distribuir el producto con pequeños toques, sin arrastrarlo, para conseguir una cobertura uniforme que respete la textura natural de la piel. A continuación, utiliza el corrector únicamente en las zonas donde realmente sea necesario, como las ojeras o pequeñas manchas. Aplicar demasiado producto puede hacer que las líneas de expresión se vean más marcadas, por lo que es preferible trabajar con capas finas y difuminarlas cuidadosamente.

Otro truco para evitar que el maquillaje marque las arrugas es sellar únicamente las zonas con brillo utilizando una pequeña cantidad de polvo translúcido.

Según Maybelline, aplicar un exceso de polvo puede resecar la piel y acentuar las líneas de expresión, mientras que una aplicación ligera ayuda a prolongar la duración del maquillaje sin perder luminosidad.

¿Qué errores debes evitar al maquillar una piel con arrugas?

Uno de los errores más frecuentes es elegir bases de maquillaje muy densas o con acabado completamente mate, ya que suelen asentarse en los pliegues del rostro con el paso de las horas. Las bases hidratantes y de acabado natural ofrecen un resultado mucho más favorecedor en pieles con arrugas o pieles maduras.

También conviene evitar aplicar demasiadas capas de maquillaje o retocar constantemente durante el día. En lugar de añadir más producto, lo más recomendable es retirar el exceso de grasa con un pañuelo facial y refrescar la piel con un spray fijador, manteniendo un acabado uniforme, fresco y natural durante más tiempo.