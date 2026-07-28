Manualidades de Spiderman: 3 formas creativas para crear tus propios personajes y héroes

Cada día tenemos la posibilidad de poner a prueba nuestras habilidades para crear. Esto requiere no solo de nuestra imaginación sino de nuestro tiempo y es justamente este último tema lo que está motivando a muchas personas a dedicarse a esta práctica para romper con la monotonía de sus rutinas.

Las manualidades ayudan a relajar la mente, pero también incentivan a compartir tiempo con nuestros seres queridos. Esta práctica es muy económica y no requiere de conocimientos previos ni de herramientas especiales por lo que las manualidades de Spiderman que se detallan a continuación de seguro atraerán tu atención.

Manualidades de Spiderman

Spiderman es uno de los superhéroes más famosos del mundo y de los que despierta mayor admiración. Grandes y chicos disfrutan de sus aventuras por lo que las tres ideas que se comparten a continuación resultarán muy entretenidas de hacer:

Muñecos articulados con tubos de cartón

Materiales



Tubos de cartón.

Pinturas acrílicas o témperas (rojo, azul, negro, blanco).

Marcador permanente negro.

Pinceles y pegamento.

Paso a paso



Base de color: Pinta la mitad superior del tubo de rojo y la mitad inferior de azul para el Spiderman clásico (o todo de negro si prefieres a Miles Morales o Venom). Detalles del traje: Una vez seco, usa el marcador negro para dibujar la red de araña sobre la zona roja. La máscara: Dibuja y pinta dos grandes ojos blancos con un borde negro en la parte superior. Brazos y piernas (opcional): Corta tiras de cartón sobrante, píntalas del mismo color y pégalas a los lados para darle postura de combate.

Máscaras y figuras flexibles con goma eVA / foami

Materiales



Goma EVA (roja, negra, blanca y azul).

Tijeras.

Pegamento líquido o silicona fría.

Marcador permanente negro.

Elástico (si haces una máscara para usar).

Paso a paso



Para una máscara: Corta la forma del rostro de Spiderman en goma EVA roja. Los ojos: Corta la forma de las lentes en goma EVA blanca y crea un marco un poco más grande en goma EVA negra para pegarlo encima, dándole profundidad. Pégalos sobre la máscara roja. La red: Con el marcador negro, traza las líneas del centro hacia afuera para formar la telaraña característica. Toque final: Haz dos pequeños orificios a los lados y atar el elástico para fijarla. Variante figura 2D: Puedes cortar la silueta del cuerpo completo en goma EVA y superponer las piezas (pecho, botas, máscara) para crear un muñeco plano perfecto para decorar cuadernos o colgar en la pared.

Spiderman con tus propias manos

Las manualidades precedentes no solo ofrecen la posibilidad de crear nuestros personajes en simples pasos, sino que cada una de ellas guarda cierta complejidad. Es por eso que la tercera propuesta nos lleva a otro nivel al invitarnos a crear “Spider-Bolas" de estrés o lanzatelarañas de esponja:

Materiales



Globos rojos y blancos (o amarillos para Spider-Man 2099).

Harina o arroz.

Embudo.

Marcadores permanentes indelebles.

Paso a paso

