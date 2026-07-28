Uno de los requisitos que piden durante el nivel básico es que los alumnos forren sus cuadernos. En algunas ocasiones tiene que seguir cierta pauta, pero en otras, son totalmente libres. Es por ello que traemos para ti estas 4 ideas para personalizar cada libreta al estilo Paw Patrol. Lo mejor de todo es que son con materiales reciclados. En cambio, estas 5 manualidades en casa son ideales para decorar la mochila en este regreso a clases.

El regreso a clases, en el que puede aplicar estos 4 peinados para niños y niñas que serán tendencia4 peinados para niños y niñas que serán tendencia, implica un gran reto para los padres, ya que tienen que hacer un gran gasto al pagar inscripciones, útiles escolares y uniformes. No obstante, con estas ideas no se gastará mucho, ya que son materiales que se tienen en la mayoría de las casas. Si tu hijo es fan de Paw Patrol, existen varias formas de decorar sus cuadernos con cartón, papel, tela y otros elementos.

Las 4 ideas de los cuadernos de Paw Patrol

1. Portadas reciclables: Una de las opciones más sencillas es reutilizar cajas de cereal, empaques de cartón o cartulinas usadas para fabricar nuevas portadas. Basta con cortar el material al tamaño del cuaderno y cubrirlo con papel reciclado con dibujos inspirados en Paw Patrol, como huellas, placas de rescate, huesos o vehículos.

4 ideas para personalizar tus cuadernos de Paw Patrol con materiales reciclados|IA

2. Separadores: Recorta una caja de cereal en tiras largas para hacer separadores de páginas. Forra cada uno con papel de colores reciclado y pega dibujos o calcomanías de Paw Patrol. Haz un agujero en la parte superior y coloca un listón reutilizado para darle un toque único.

3. Letras con cartón: Utiliza una caja de zapatos para recortar las letras del nombre de tu hijo para ponerlas en el cuaderno. Píntalas y pégalas en la portada junto a una imagen de Paw Patrol para personalizar el cuaderno de forma rápida, sencilla y barata.

4. Bolsillos: Para ello necesitas recortar la esquina de un sobre usado, a fin de pegarlo en la parte interior de la portada. Decórala con dibujos de huellas de perro, huesos o insignias inspiradas en Paw Patrol para guardar recados, stickers o pequeños papeles.