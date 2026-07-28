Harry Styles ya está en México para complacer a sus fans y dar 6 conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México. Es por ello que traemos para ti estos 8 diseños de uñas con temática del cantante británico que van perfecto con cualquier outfit y así estar acorde con uno de los eventos más esperados del año. Al mismo tiempo puedes maquillar las cejas para que se vean esculpidas y naturales: paso a paso.

El exintegrante de One Direction fue captado en un restaurante de la CDMX, ya que este viernes arranca el primero de sus 6 conciertos en la capital del país, donde tendrá de invitada a Jorja Smith. Es el momento de salir a lucir uñas acorde al concierto y así resaltar entre todas las fanáticas y fanáticos, ya que pueden recrear estos outfits.

Los diseños de uñas para ver a Harry Styles

1. Caritas felices: Es la manicura más icónica de Harry. Lleva una base nude o blanca con pequeñas caritas amarillas. Es divertida, discreta y combina tanto con ropa casual como con looks más llamativos.

8 diseños de uñas de Harry Styles que van perfecto con cualquier outfit|IA

2. Perladas: Harry ha popularizado el uso de perlas en su estilo. Recrea colocando pequeñas perlas para uñas sobre un esmalte transparente o beige. El resultado luce sofisticado y muy versátil.

3. Diferentes diseños: Pinta cada uña con un diseño distinto: corazones, estrellas, rayas, flores y puntos en colores pastel. Es una de las tendencias favoritas del cantante y nunca pasa desapercibida.

4. Tatuajes del cantante: Haz tu diseño inspirada en los tatuajes del cantante, desde pequeñas golondrinas, corazones, estrellas o líneas finas en color negro sobre una base nude. Es un diseño minimalista.

5. Cerezas: Hace referencia a una de sus grandes canciones. Unas pequeñas cerezas sobre esmalte blanco o transparente crean un diseño delicado y fácil de combinar.

6. Luna y estrellas doradas: Basta con una base transparente con pequeñas estrellas y lunas metálicas. Funciona tanto para el día como para la noche.

7. Blancas con negro: Líneas, puntos, medias lunas y figuras geométricas crean un diseño moderno que combina prácticamente con cualquier prenda y ocasión.

8. Flores: Las flores tipo margarita en tonos naranja, amarillo, rosa o azul son perfectas para un look fresco durante todo el año.