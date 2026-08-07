MasterChef 24/7: Cómo limpiar la estufa con bicarbonato y limón

Tras preparar platillos complejos, salsas a fuego vivo o frituras intensas, la estufa suele terminar cubierta de salpicaduras y cochambre difícil de remover, pero, para recuperar el brillo del acero inoxidable y eliminar la grasa incrustada no se necesitan productos químicos agresivos ni costosos; la solución definitiva suele estar oculta en la propia alacena. Aquí en MasterChef 24/7 te revelamos el secreto.

Ingredientes tan comunes como el bicarbonato de sodio, el limón, el vinagre blanco, la sal de grano y el alcohol se han consolidado como los mejores aliados para desengrasar a fondo las superficies de la cocina de forma natural y económica.

Cómo limpiar la estufa con bicarbonato y limón

El secreto de este método radica en la reacción efervescente y abrasiva entre la acidez del cítrico y las propiedades pulidoras del bicarbonato, compartió el blog Tu Hogar. Para aplicarlo en casa y dejar los fogones relucientes, solo debes seguir estos sencillos pasos:

Prepara la pasta desengrasante: En un recipiente pequeño, mezcla tres cucharadas de bicarbonato de sodio con una cucharada de agua (o añade unas gotas de jugo de limón directo) hasta formar una pasta densa y maleable.

Aplica y restriega: Distribuye la preparación con ayuda de una esponja sobre las zonas más críticas de la estufa, abarcando las encimeras, los bordes de las hornillas y las áreas donde la grasa se ha carbonizado. El jugo de limón cortará el aceite de inmediato mientras que el bicarbonato desatascará la suciedad sin rayar el metal.

Retira los residuos: Con un paño de microfibra ligeramente húmedo, remueve toda la mezcla junto con la mugre liberada.

Acabado final: Pasa un trapo limpio con tu limpiador habitual o unas gotas de alcohol para retirar cualquier rastro opaco y devolverle el brillo al material.