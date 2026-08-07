Las canas no solo aparecen en el cabello, también pueden hacerse visibles en las cejas con el paso del tiempo. Aunque muchas personas prefieren dejarlas al natural, teñirlas puede ser una alternativa sencilla para recuperar un tono uniforme y conseguir una mirada más definida.

La clave está en elegir un color que se integre con el tono natural de las cejas y aplicarlo de manera cuidadosa para evitar un resultado demasiado marcado. Con algunos trucos de belleza es posible disimular las canas y lograr un acabado natural que ayude a rejuvenecer la expresión sin cambiar por completo el aspecto del rostro.

¿Cómo teñir las canas de las cejas para un acabado natural?

Si quieres disimular las canas de las cejas, una opción es un tinte específico para cejas que permita igualar el color sin conseguir un resultado demasiado intenso. Lo primero es elegir un tono lo más parecido posible al color natural del vello; si tienes dudas, es preferible optar por uno ligeramente claro.

Antes de aplicarlo, limpia y seca bien las cejas para retirar el maquillaje, cremas o restos de grasa. También puedes colocar una pequeña cantidad de vaselina alrededor de la zona para evitar que el producto manche la piel.

Después, prepara el tinte siguiendo la sindicaciones del fabricante y aplicar una pequeña cantidad sobre las cejas, concentrándote especialmente en los pelos blancos. Utiliza un pincel fino para distribuir de manera uniforme y respetar la forma natural de la ceja.

Deja de actuar el tiempo indicado en el producto y evita prolongarlo pensando que conseguirás una mayor cobertura. Cuando haya pasado el tiempo recomendado retira el tinte con un algodón húmedo hasta eliminar completamente los restos.

Para mantener el resultado, puedes peinar las cejas directamente con un cepillo y utilizar productos acondicionadores específicos. No uses tinte de cabello convencional en las cejas, ya que la zona de los ojos es especialmente delicada; elige siempre productos formulados para esta área y realiza la prueba de sensibilidad indicada por el fabricante.