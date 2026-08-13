Aprende a limpiar el ventilador sin quitar la rejilla

Con la llegada del calor, el ventilador se convierte en uno de los grandes aliados para mantener frescos los espacios. Sin embargo, con el uso constante también puede acumular una gran cantidad de polvo en sus aspas y rejillas.

EXCLUSIVA: Cristian Castro habla de su nueva conquista y revela qué carrera estudiará

Limpiarlo puede parecer una tarea complicada cuando implica desmontar varias piezas, pero existe una forma sencilla de retirar la suciedad sin quitar el marco. Este truco dejar el ventilador más limpio en pocos pasos y sin tener que desarmarlo por completo.

¿Cómo limpiar un ventilador sin quitar la rejilla?

Limpiar un ventilador puede convertirse en una tarea tediosa cuando el polvo se acumula entre las aspas y la rejilla. Sin embargo, existe un sencillo truco que permite retirar gran parte de la suciedad sin necesidad de desmontar el marco ni pasar demasiado tiempo desarmando el aparato.

Para realizarlo se necesita un atomizador y una mezcla de limpiador multiusos, suavizante para telas y vinagre blanco. Los ingredientes se colocan dentro del recipiente y se agitan para integrarlos. Después, la solución se rocía cuidadosamente sobre las zonas donde se encuentra el polvo acumulado.

El siguiente paso consisten en cubrir completamente el ventilador con una bolsa grande, procurando que quede cerrado. Luego se enciende durante unos minutos para que el movimiento de las aspas ayude a desprender la suciedad y esta quede contenida dentro de la bolsa.

Otra alternativa es recurrir a una aspiradora de mano con una boquilla pequeña, especialmente útil para llegar a los espacios estrechos de la rejilla. También puede utilizarse un cepillo flexible o un paño ligeramente húmedo para eliminar los restos que aparezcan adheridos.

Si se opta por el limpiar el ventilador manualmente con cualquier producto líquido, es fundamental desenchufarlo antes y asegurarse de que todas las superficies estén completamente secas antes de volver a conectarlo. Así se puede mantener el aparato limpio y listo para enfrentar los días de calor.