Los Vengadores son aquellos superhéroes que llegaron a conquistar el corazón de niños y adultos, por lo que sus películas son muy exitosas y tienen fanáticos por todo el mundo. Es por ello que muchos llevan su fanatismo a otros niveles, como el decorar sus cuadernos con estas 6 ideas de stickers para el regreso a clases. Pero si lo que estás buscando es una mochila para tu hijo que no esté tan pesada, estas 3 propuestas te interesarán.

Estas propuestas consisten en colocar adhesivos inspirados en personajes de Marvel sobre las portadas, separadores o carpetas. No solo es una decoración, pues también ayuda a identificar con mayor rapidez los cuadernos de cada materia y para poner el nombre y grupo del alumno. Mientras que estas 5 ideas son opciones para decorar tu mochila antes del regreso a clases, para que se vea aesthetic.

Los stickers de Los Vengadores para cuadernos

1. Iron Man con placas metálicas: La propuesta consiste en utilizar una silueta de Iron Man acompañada por pequeños detalles que recuerden su armadura, como círculos, líneas geométricas y elementos que simulen el reactor del pecho.

6 ideas de stickers de Los Vengadores para decorar los cuadernos antes del regreso a clases|IA

2. Capitán América con escudo: Se puede utilizar el escudo como elemento principal, con una composición circular que permita colocar alrededor el nombre del estudiante, grado o materia.

3. Thor con su martillo: Es una buena opción para una portada distinta; el adhesivo puede mostrar a Thor acompañado de Mjolnir y pequeños rayos alrededor de la figura.

4. Hulk: Una propuesta para los más pequeños es utilizar una figura de Hulk con letras grandes y elementos gráficos similares a los de una viñeta.

5. Black Widow en formato de silueta: Se trata de la silueta de Natasha Romanoff acompañada por una araña estilizada, estrellas o líneas rojas.

6. Hawkeye con flechas y objetivo: Para cerrar la colección, una opción sencilla es colocar a Hawkeye junto con un blanco de tiro y varias flechas alrededor.