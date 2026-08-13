Así debes elegir un gel de cejas de fijación para que no te dejen grumos

Una de las herramientas más utilizadas en el mundo del maquillaje es el gel de cejas que contribuye a peinar, disciplinar y mantiene los vellos en sus sitios. Para evitar que se formen grumos debes elegir una textura correcta, que cuente con cepillo óptimo, un gran nivel de pigmentación y aplicarlo en capas finas.

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Una buena fijación queda evidenciada cuando el pelo queda anclado y el acabado sigue limpio a media tarde. Los grumos aparecen cuando has colocado mucho producto en el goupillón, una fórmula con muchas fibras aplicada de golpe, o repasar cuando el gel ya está medio seco.

¿Cómo evitar que el gel de cejas quede con grumos?

Cuando el gel de cejas tiene una “fijación fuerte”, es porque cuenta con una película que se seca y se agarra del pelo. Esa capa está construida con polímeros formadores de film y en fórmulas con color, con pigmentos que deben asentarse de forma uniforme.

Si la película se forma muy rápido o se coloca en exceso, comienzan a aparecer los grumos. Esto también ocurre si el producto incluye fibras para dar volumen y las apilas en una zona concreta. Las fibras aportan densidad visual, pero piden control.

Usa un lápiz para definir la forma de la ceja.|(ESPECIAL/CANVA)

De acuerdo con los especialistas, se debe elegir un gel con un cepillo pequeño o de precisión y una textura no demasiado líquida. En el caso de que tengas el pelo grueso y rebelde elige un gel “glue” ya que da un mejor anclaje; por otro lado, si tienes una ceja más fina o con huecos aplica un gel con microfibras o con textura mousse puede aportar cuerpo sin tener que cargar color.

También debes tener en cuenta que los gels transparentes buscan peinar y fijar, mientras que los geles con color agregan definición y ayudan a disimular los huecos, pero si aplicas demasiado pueden formarse los grumos.