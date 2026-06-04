7 looks elegantes de junio para mujeres mayores de 50

Estamos a punto de llegar al verano por lo que el armario cambia completamente. Las prendas ligeras, holgadas y versátiles son lo que se utiliza para afrontar las altas temperaturas. Los expertos manifiestan que es una temporada para lucir estilos sin apreturas ni volúmenes excesivos, jugando con complementos más llamativos y atrevidos.

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Lo que no te puede faltar en el armario son: una camiseta blanca, unos vaqueros que estilizan, una falda bohemia con personalidad, un vestido blanco de inspiración ibicenca, una chaqueta ligera y unas sandalias versátiles.

¿Cuáles son los looks más elegantes?

Bermudas con chanclas de dedo

Las bermudas suelen situarse a la altura de la rodilla y son una opción muy cómoda. Puedes combinarla con una camiseta blanca metida por dentro, para poder estilizar la silueta de forma sencilla, mientras que unas chanclas de dedo en piel aportan el toque final.

Este es un look fresco.|Pinterest

Una tendencia sencilla: pañuelo en la cintura

Los accesorios son grandes aliados y el pañuelo es uno de los más populares. El mismo puede ser encontrado en distintos colores y estampados que pueden atarse a la cintura. Combina con pantalón de lino combinado con una camiseta lisa.

Vaquero cropped con bailarinas

En el verano se recomienda usar los vaqueros que se sitúan a la altura del tobillo, ya que dejan a la vista un calzado tan favorecedor como unas bailarinas metalizadas. Complementa con una blusa sencilla o con detalles románticos y, según el día, con una chaqueta ligera que quede a la altura del tiro del pantalón.

Este look es increíble.|Pinterest

Amarillo mantequilla

Uno de los colores en tendencia es el amarillo mantequilla. Es una propuesta luminosa y versátil que se adapta a cualquier edad. Puedes usar pantalones abullonados en contraste con una camiseta básica, una blazer a juego y unas sandalias de tacón cómodo.

Conjunto boho

Otra opción es un conjunto de dos piezas que compartan tejido, tonalidad o estampado. En su versión de inspiración bohemia, además, suelen apostar por patrones holgados y fluidos que aportan comodidad y movimiento, como ocurre con esta combinación de camisa y pantalón, perfecta para los días más cálidos.

Este look es hermoso.|Pinterest

Vestido tipo camisero

Luego tenemos este vestido camisero que es un comodín del verano porque es elegante y versátil. Combina con sandalias tipo pala, creando así una combinación cómoda y sofisticada.

Falda con estampado

Por último, tenemos una falda estampada sencilla que se puede combinar con una camiseta lisa, un jersey de punto fino sobre los hombros y unas sandalias planas, crea un estilismo cómodo y muy fácil de llevar.