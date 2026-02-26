3 ejercicios para aumentar glúteos ideales para mujeres de 50 años a 60 años

En esta ocasión te diremos cuáles son los 3 ejercicios para glúteos ideales para hacer desde casa para mujeres de 50 a 60 años. Con el ritmo de vida de la actualidad, la realidad es que muchas veces no da tiempo de ir al gimnasio, entre traslados y muchas personas en el gym, el objetivo de hacer actividad física se puede complicar, pero no es imposible.

Te puede interesar: La rutina efectiva de ejercicio que te hará bajar de peso rápido y la puedes hacer desde casa

¿Cuáles son los 3 ejercicios para glúteo ideales para mujeres de 50 a 60 años?

Sentadilla libre

Sin duda alguna, uno de los 3 ejercicios para glúteo que es ideal para las mujeres de 50 a 60 años y que se pueden hacer desde casa, es el de la Sentadilla Libre. Este ejercicio se puede hacer en cualquier tipo de espacio, lo único que debes hacer es calentar bien las piernas y todo el cuerpo en general, inicia con movimientos suaves, primero los tobillos, las rodillas, cadera, hombros, muñecas y cuello.

Posteriormente puedes iniciar separando los pies a la altura de tus hombros, la espalda no debe estar totalmente recta, inclina un poco y para tener un mejor equilibrio, puedes estirar los brazos y entrelazar los dedos de tus manos, baja lento y sube al mismo ritmo; puedes iniciar con una rutina de 20 a 30 repeticiones con 4 o 6 series.

Desplantes hacia atrás y adelante

Los Desplantes hacia atrás y adelante también son muy efectivos para fortalecer los glúteos, además son de bajo impacto y son ideales para mujeres de 50 a 60 años. Para hacer este ejercicio deberás colocarte con los pies separados a una altura normal, aquí deberás dar un paso al frente con una pierna, pero largo, doblar la rodilla y bajar, regresas la extremidad con la que avanzaste y ahora haces lo mismo, pero para atrás; puedes hacer 10-15 repeticiones por pierna en 4 series.

|Foto de Kampus Production/Kampus Production/Dejan Krstevesk

Puente de Glúteo

Para este ejercicio deberás sostener tu espalda en un sillón, separar las rodillas, puedes ocupar un palo de escoba para tener equilibrio, aquí deberás hacer un tipo de puente cuando levantes la cadera, baja lento, puedes hacer de 20 a 40 repeticiones en 4 series.

